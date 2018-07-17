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День авиации ВМФ: модернизация авиапарка и перспективные разработки

(обновлено: 14:51 17.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза КузнецовТяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Летчики российского Военно-морского флота (ВМФ) отмечают свой профессиональный праздник – День авиации ВМФ России. Его дата – 17 июля – выбрана в честь первой победы русских морских летчиков в воздушном бою в годы Первой мировой войны над Балтийским морем. В 1916 году четыре гидросамолета поднялись с авианосного судна "Орлица" Балтийского флота в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами для защиты русской военно-морской базы на острове Сааремаа. В ходе боя, закончившегося победой русских морских летчиков, два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два ретировались. Этот день принято считать днем рождения морской авиации российского Военно-морского флота.

Основа авиации ВМФ

Самолет Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
Основу морской авиации составляют самолеты и вертолеты различного назначения. Они предназначены для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах. Также морская авиация используется для прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха, уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет, воздушной разведки. Кроме того, вертолеты и самолеты привлекаются также к минным постановкам, противоминным действиям, радиоэлектронной борьбе, воздушным перевозкам и десантированию, поисково-спасательным работам на море.

Морская авиация подразделяется на несколько родов: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения. В зависимости от места базирования она подразделяется на палубную авиацию и авиацию берегового базирования.

Из палубной авиации на вооружении флотов стоят российский палубный истребитель Су-33, истребитель МиГ-29КУБ, истребитель Су-25УТГ, вертолет Ка-27 и вертолет Ка-52К. Авиация берегового базирования представлена противолодочным самолетом Ил-38Н, противолодочным самолетом Ту-142М, истребителем Су-30СМ и фронтовым бомбардировщиком Су-24.

Курс на модернизацию

Истребитель Су-33 производит взлет с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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День авиации Военно-морского флота России
Авиацию ВМФ России в 2017 году пополнили новые летательные аппараты, велось обновление имеющейся техники по нескольким направлениям. Велась работа по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования морской авиации ВМФ на самолеты Су-30СМ, которые в дальнейшем станут их основным самолетом. В 2018 году в морской авиации продолжается модернизация парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы. Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н "Новелла" и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М, который в ближайшем будущем составит основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок.

К 2020 году морская авиация ВМФ России получит около 100 новых летательных аппаратов. В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2018-2020 годах планируется пополнять истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ, которые придут на смену российскому палубному истребителю четвертого поколения Су-33. Также планируется обновление парка ударных вертолетов морской авиации — планируется, что сменить стоящие сегодня на вооружении Балтийского флота вертолеты Ка-29 должны после 2020 года новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К "Катран". Их зона ответственности — высадка и прикрытие морских десантов, огневая поддержка морской пехоты и перевозка грузов. Ка-52К "Катран" – палубная версия вертолета Ка-52 "Аллигатор", который сейчас поступает на вооружение в армию. В 2017 году Россия выиграла тендер на поставку морской версии данных машин Ка-52К "Катран" на ранее предназначавшиеся для ВМФ России вертолетоносцы типа "Мистраль".

Нам нужен такой самолет

Военнослужащие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чемпионы войны. Опубликованы боевые рекорды русских солдат и офицеров
В госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы заложено создание истребителя вертикального взлета для будущих авианосцев ВМФ РФ, сообщил ранее РИА Новости командующий морской авиации генерал-майор Игорь Кожин.

"Опытно-конструкторские работы заложены в ГПВ-2018-2015. Нам нужен такой самолет", — сказал Кожин.

На вооружении ВМФ РФ в настоящее время находится один авианесущий крейсер – "Адмирал Кузнецов". Основу его авиакрыла составляют палубные истребители-бомбардировщики Су-33, на смену им должны прийти истребители-бомбардировщики МиГ-29К и МиГ-29КУБ, которые до конца 2018 года завершат испытания. В зависимости от выполняемых задач крейсер также может нести противолодочные вертолёты Ка-27, ударно-десантные вертолёты Ка-29 и проходящие испытания ударные вертолёты Ка-52К.

Крыловский государственный научно-исследовательский центр в настоящее время ведет работу над проектом перспективного многоцелевого тяжелого авианосца проекта 23000 "Шторм", для которого и разрабатывается самолет вертикального взлета. Новый российский авианосец может быть построен ориентировочно в 2025 году, считает советник генерального директора Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.

Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Авианосец "Адмирал Кузнецов" получит новое вооружение
"Я оптимист и считаю, что можно увидеть где-то в районе 2025 года. Корабль имеет очень длительный период разработки, от момента идеи до момента ее реализации проходит не менее 7-10 лет, а образцы оружия, особенно нового — еще больше, до 15 лет", — сказал он журналистам.

По слова Половинкина, проект новейшего авианосца основан на самых передовых идеях гидродинамики и энергетики. Например, его корпус позволяет до 20% снижать сопротивление движению. Корабль предназначается для выполнения различных задач в дальней океанской зоне, он будет способен наносить удары по наземным и морским целям противника при помощи собственного вооружения и самолётов бортовой авиационной группы. Кроме того, корабль сможет обеспечивать противовоздушную оборону бортовыми средствами ПВО и средствами авиагруппы, обеспечивать боевую устойчивость и ПВО корабельных группировок, а также оказывать поддержку высадке десанта.

В СССР серийно уже выпускались самолеты вертикального взлета и посадки. Всего было выпущено более 230 самолетов Як-38. Ему на смену должны были прийти Як-141. Однако в 2004 году программа была свернута. Самолет базировался на авианесущих крейсерах проекта 1143 ("Киев", "Минск", "Новороссийск", "Баку"), которые в свою очередь были проданы за рубеж.

Морская авиация в 2017 году получила модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н. Он создан путем оснащения самолета Ил-38 новейшим комплексом "Новелла", который увеличивает эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в четыре раза. Самолет предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.

"Противолодочный самолет в результате модернизации получил радиоэлектронный комплекс "Новелла", который позволяет увеличить эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в четыре раза. И плюс к тому обладает возможностями ведения разведки и выдачи целеуказания. Этот же самолет с помощью новой поисково-прицельной системы может уверенно находить подводные лодки и уничтожать их, причем с применением расширенной (по сравнению с базовым Ил-38) номенклатуры вооружений", — сказал главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Кроме разработок в области перспективных палубных самолетов, в настоящее время ведется работа по созданию новейшего корабельного вертолета. Как заявил ранее РИА Новости гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, в первом квартале 2019 года компания представит результаты разработки эскизно-технического проекта перспективного палубного вертолета "Минога".

"Мы работаем в рамках контракта с министерством обороны. В следующем году, в первом квартале, мы должны предоставить результаты эскизно-технического проекта", — сказал Богинский.

Ранее замгендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов сообщал журналистам, что в интересах ВМФ ведется разработка нового палубного вертолета на смену Ка-27.

По его словам, разработка перспективного корабельного вертолета для ВМФ ставит перед "Камовым" новые задачи по стандартизации и унификации техники, а также по использованию новых материалов и технологий.

Заместитель гендиректора "Вертолетов России" Александр Щербинин заявлял, что перспективный морской вертолет, разрабатываемый в рамках проекта "Минога", будет запущен в серийное производство примерно через десять лет. Ожидается, что новую машину также создадут и в десантной версии.

День ВМФ: боевые корабли, подлодки и флотская авиация
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.Противодиверсионный катер Юнармеец Каспия во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Во многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".Военные моряки гвардейского ракетного крейсера Варяг во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВысадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.Высадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Высадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ столице Приморского края малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника с помощью торпедного вооружения.Высадка морского десанта на БТР-80 во время парада кораблей по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В столице Приморского края малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника с помощью торпедного вооружения.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлавный парад в Санкт-Петербурге принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. На фото: российский лидер на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Главный парад в Санкт-Петербурге принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. На фото: российский лидер на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.Большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.Во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Макс Ветров
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В День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ параде в Санкт-Петербурге приняли участие десятки боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.Жители и гости Санкт-Петербурга во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В параде в Санкт-Петербурге приняли участие десятки боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль — корвет "Зеленодольск" во время парада в честь Дня военно-морского флота России в Кронштадте.Малый противолодочный корабль — корвет Зеленодольск во время парада в честь Дня Военно-морского флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Малый противолодочный корабль — корвет "Зеленодольск" во время парада в честь Дня военно-морского флота России в Кронштадте.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПарад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.Военнослужащие во время военно-морского парада в честь празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
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Парад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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В парке 300-летия Санкт-Петербурга прошло народное гулянье "Под Андреевским флагом!". На центральной аллее парка была открыта фотоэкспозиция "Петербург — парусная столица России".
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© РИА Новости / Александр Гальперин
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Для гостей праздника в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы по вязанию морских узлов, работали интерактивные зоны по перетягиванию каната и изучению морского дела. Каждый желающий мог своими руками изготовить сувенир.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкНовшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Новшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.Большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМолебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.Молебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке перед началом парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Молебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкДесантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.Десантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске. 30 июля 2017
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Десантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКитайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря — 2017", на параде во Владивостоке.Китайские военнослужащие, гости военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря — 2017", на параде во Владивостоке.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОдним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
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Одним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.
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