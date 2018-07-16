В ЮВО отряды ликвидации возможных ЧС перевели на усиленный режим

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл — РИА Новости. Силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с высокой пожароопасностью в Южном военном округе, переведены в усиленный режим дежурства в связи с жарой, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Для ликвидации ЧС в территориальных гарнизонах ЮВО содержатся в двухчасовой готовности 15 сводных отрядов", — сказал он.

Группировка дежурных сил и средств насчитывает более 7 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысячи единиц тяжелой инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии и расчеты беспилотных летательных аппаратов, готовых к выполнению поставленных задач.

На ЧФ и КФл для ликвидации возможных ЧС в готовности содержатся спасительные судна и буксиры, водолазные судна и катера, рейдовые буксиры и пожарные катера. Также на флоте создана авиационная поисково-спасательная группа, в составе которой — поисково-спасательный вертолет Ка-27 и военно-транспортный самолет Ан-26.

В готовности содержатся вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-26 четвертой армии ВВС и ПВО округа, оснащенные водосливными устройствами, которые способны одномоментно сбросить от 5 до 15 тонн воды. Кроме того, в округе созданы четыре отряда оперативного реагирования на ЧС, в состав которых входит более 300 военнослужащих и около 100 единиц техники.

Помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, который оснащен современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии. В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.

Силами дежурной смены регионального центра управления в штабе ЮВО ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении. —0-