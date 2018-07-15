Суда ТОФ устанавливают оборудование для парада в День ВМФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Суда обеспечения Тихоокеанского флота приступили к установке рейдового оборудования для парада кораблей ко Дню ВМФ России во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В Амурском заливе начались работы по установке рейдового оборудования для обеспечения проведения во Владивостоке парада кораблей ТОФ ко Дню Военно-морского флота России. В акватории залива работают два судна обеспечения флота, однако основная задача возложена на экипаж килекторного судна КИЛ-498", — сообщил Воскресенский.

Это судно доставляет комплекты рейдового оборудования с береговой базы хранения и устанавливает их в точки, которые заранее осмотрели водолазы ТОФ. Каждый из рейдовых комплектов собран с учетом глубины в месте постановки.

Силы вспомогательного флота выставили около 10 железобетонных массивов с металлическими бочками для швартовки боевых кораблей в составе парадного строя.

Всего для обеспечения праздника ВМФ во Владивостоке подготовлены 28 комплектов рейдового оборудования, еще восемь сборок при необходимости могут выставить на внутреннем рейде бухты Золотой Рог для Первого Дальневосточного морского салона, который пройдет во Владивостоке накануне Дня ВМФ.

Планируется, что к середине следующей недели все рейдовые комплекты будут готовы к швартовке кораблей.