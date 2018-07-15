Суда ТОФ устанавливают оборудование для парада в День ВМФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Суда обеспечения Тихоокеанского флота приступили к установке рейдового оборудования для парада кораблей ко Дню ВМФ России во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"В Амурском заливе начались работы по установке рейдового оборудования для обеспечения проведения во Владивостоке парада кораблей ТОФ ко Дню Военно-морского флота России. В акватории залива работают два судна обеспечения флота, однако основная задача возложена на экипаж килекторного судна КИЛ-498", — сообщил Воскресенский.
Это судно доставляет комплекты рейдового оборудования с береговой базы хранения и устанавливает их в точки, которые заранее осмотрели водолазы ТОФ. Каждый из рейдовых комплектов собран с учетом глубины в месте постановки.
Силы вспомогательного флота выставили около 10 железобетонных массивов с металлическими бочками для швартовки боевых кораблей в составе парадного строя.
Всего для обеспечения праздника ВМФ во Владивостоке подготовлены 28 комплектов рейдового оборудования, еще восемь сборок при необходимости могут выставить на внутреннем рейде бухты Золотой Рог для Первого Дальневосточного морского салона, который пройдет во Владивостоке накануне Дня ВМФ.
Планируется, что к середине следующей недели все рейдовые комплекты будут готовы к швартовке кораблей.
"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.
Знаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.
"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.
Б-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.
ТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.
"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.
К-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.
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