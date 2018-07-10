На учениях в центральной России подняли в воздух более 50 самолетов

Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фото

Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фото

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Более 50 самолетов Военно-транспортной авиации (ВТА) перебазировались на оперативные аэродромы в ходе масштабных учений, проводимых совместно с ВДВ, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Задействованы самолеты Ил-76, Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", Ан-26 и другие, всего восемь типов авиационной техники", — отметили в военном ведомстве.

В полковых летно-тактических учениях военно-транспортной авиации задействовано три полка, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях. Оперативные аэродромы расположены в Ивановской и Ульяновской областях.

В ходе воздушных маневров экипажам ВТА предстоит выполнить переброску на большие расстояния и десантирование личного состава, грузов и военной техники.

Учения ВДВ и Военно-транспортной авиации начались 9 июля и продлятся до 13 июля. Десантникам предстоит уничтожить крупный пункт тылового обеспечения и управления условного противника, форсировать водную преграду во время передислокации и захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил.