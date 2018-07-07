Порт в Каспийске примет боевые корабли до конца 2018 года

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Морской порт в Каспийске сможет принять первые боевые корабли до конца 2018 года, сообщает в субботу министерство обороны РФ.
"К концу 2018 года в морском порту Каспийской флотилии будет полностью оборудована береговая инфраструктура, построено административное здание, КПП, причальный фронт и два плавучих причала. Порт станет удобной стоянкой для растущего числа боевых кораблей", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, решение о совершенствовании инфраструктуры Каспийской флотилии было принято в августе 2017 года на коллегии Минобороны под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу. Кроме этого, в этом году Каспийская флотилия получит две новые казармы, два общежития и современную столовую.