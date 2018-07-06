В Минобороны назвали число беспилотников на вооружении российской армии

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Более 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов стоит сегодня на вооружении российской армии, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

"В Вооружённых силах сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые вошли в состав специальных войск видов и родов войск Вооружённых сил. На их оснащении находятся более 1900 беспилотников. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации", — сказал он.

Новиков подчеркнул, что беспилотники, которые начали широко внедряться в войска с 2013 года, повысили возможности армии, прежде всего по ведению воздушной разведки. Также возросло качество боевой учёбы.

"В настоящее время БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки для обеспечения эффективного решения самых различных задач", — добавил он.