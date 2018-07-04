В Железноводске авиагруппа "Стрижи" покажет обновленную программу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Экипажи пилотажной группы "Стрижи" продемонстрируют свою обновленную программу в Железноводске в Ставропольском крае, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны.
Как отмечается, после этого группой пилотаж отработают шесть экипажей, которые совершат ряд перестроений в воздухе в различные фигуры, включая "пирамиду", "линейку", "конверт" и другие. В завершение программы летчики Воздушно-космических сил выполнят наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая "петля Нестерова", синхронные и встречные "бочки", "зеркало", "колокол" и многие другие. Всего в рамках программы будет выполнено более 20 различных фигур высшего пилотажа.
Акция "Служба по контракту — твой выбор" в Железноводске пройдет 7 июля 2018 года. Накануне летчики Воздушно-космических сил проведут тренировочные полеты над местом проведения акции.