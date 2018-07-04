В Железноводске авиагруппа "Стрижи" покажет обновленную программу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Экипажи пилотажной группы "Стрижи" продемонстрируют свою обновленную программу в Железноводске в Ставропольском крае, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны.

"Впервые в рамках акции Воздушно-космических сил "Служба по контракту – твой выбор", которая пройдет в Железноводске, экипажи пилотажной группы "Стрижи" продемонстрируют свою обновленную программу с участием семи экипажей. Откроет воздушную часть выступление одиночного экипажа, который выполнит комплекс фигур высшего пилотажа на форсажном режиме работы авиационных двигателей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, после этого группой пилотаж отработают шесть экипажей, которые совершат ряд перестроений в воздухе в различные фигуры, включая "пирамиду", "линейку", "конверт" и другие. В завершение программы летчики Воздушно-космических сил выполнят наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая "петля Нестерова", синхронные и встречные "бочки", "зеркало", "колокол" и многие другие. Всего в рамках программы будет выполнено более 20 различных фигур высшего пилотажа.

Сообщается, что в рамках акции будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, агитационные пункты учебных заведений ВКС, полевая кухня, а также выставка летного обмундирования и специальной техники поисково-спасательных авиационных подразделений.

Акция "Служба по контракту — твой выбор" в Железноводске пройдет 7 июля 2018 года. Накануне летчики Воздушно-космических сил проведут тренировочные полеты над местом проведения акции.