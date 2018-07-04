Минобороны показало свой самый большой сферический экран

Самый большой в Вооруженных Силах сферический светодиодный экран в Национальном центре управления обороной РФ

Самый большой в Вооруженных Силах сферический светодиодный экран в Национальном центре управления обороной РФ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министерство обороны России показало, как выглядит самый большой в Вооруженных Силах сферический экран диаметром восемь метров, расположенный в Национальном центре управления обороной РФ.

Фотографии устройства опубликованы в недавно открывшемся на сайте военного ведомства разделе "Книга рекордов Вооруженных Сил РФ".

"В здании Национального центра управления обороной Российской Федерации в 2014 году установлен самый большой в Вооруженных Силах сферический светодиодный экран, диаметр которого составляет восемь метров", — говорится в материалах "Книги".