Важно, что вал прикрывает самые слабые места танка — боковые проекции корпуса. И тут годится не только специальная обваловка, но и насыпь дороги или элементы естественного рельефа.

Проходы прокапывают как инженерные подразделения, так и сам экипаж. Все зависит от задачи — чем мощней группировка противника, тем больше их требуется.

И хотя «карусель» в первую очередь оборонная тактика, она быстро создает условия для перехода в наступление.

Танки непрерывно движутся и стреляют, экипажи «подогреты» — готовы по первой команде построиться в боевые порядки и двинуться вперед.