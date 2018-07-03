Жириновский оценил реакцию Киева на новые названия воинских частей России

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Возмущение Киева в связи с присвоением воинским частям РФ почетных наименований в честь городов Украины, Белоруссии и Польши вызывает недоумение, поскольку эти территории изначально входили в состав России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Непонятно возмущение военных в Киеве в связи с присвоением 11 русским воинским подразделениям почетных наименований по названию известных городов. Хочу напомнить историю: среди указанных городов нет ни одного украинского. Когда они появились, даже такого названия "Украина" не существовало, не говоря уже о государстве", — говорится в Telegram-канале Жириновского.
По его словам, все эти города входили в состав России, строились русскими или подданными русского императора, защищались воинами России в многочисленных войнах. "А Украина ответственна разве что за обеднение жителей этих городов в последние десятилетия", — отметил политик.