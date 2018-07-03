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Безопасность

Модульный боец. Чем опасны новейшие корветы проекта 22160

(обновлено: 08:15 03.07.2018)
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CC BY-SA 4.0 / пресс-служба Южного военного округа / Головной патрульный корабль проекта 22160 Василий БыковГоловной патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба Южного военного округа /

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Высокая автономность, отличная мореходность, огневые возможности крейсера и модульная концепция вооружения на Черном море проходит испытания новейший патрульный корабль ВМФ России "Василий Быков". Этот корвет проекта 22160 первый в серии из шести легких морских "ударников", которые к 2022 году пополнят боевой состав Черноморского флота. Об основных особенностях новых кораблей в материале РИА Новости.

"Невидимый" и быстрый

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ Адмирал Трибуц в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли проекта 22160 на редкость универсальны: могут охранять территориальные воды и морские базы, патрулировать 200-мильную исключительную экономическую зону, эскортировать гражданские суда и поражать все типы наземных, надводных и воздушных целей. Сравнительно небольшие, 94-метровые с водоизмещением в 1800 тонн, они способны находиться вдали от берега до 60 суток. По показателям автономности корветы вдвое превосходят, например, 4000-тонные фрегаты проекта 11356.

Максимальная дальность плавания шесть тысяч морских миль, скорость до 30 узлов. Выдающихся для таких "малышей" показателей мореходности удалось достичь благодаря производительной двигательной установке общей мощностью 34 тысячи лошадиных сил, обтекаемым обводам корпуса и современному навигационному оборудованию. Корпус корвета и надстройка спроектированы с применением технологии "стелс", что снижает общую радиозаметность. У бортов корабля высокие, так называемые обратные завалы, а у компактной надстройки — угловатые формы. Кроме того, верхняя палуба защищена специальным радиопрозрачным композитным покрытием.

© Фото : Северное Проектно-Конструкторское БюроМакет патрульного корабля проекта 22160
© Фото : Северное Проектно-Конструкторское Бюро
Макет патрульного корабля проекта 22160

Еще одна особенность проекта 22160 ангар для десантно-штурмовой лодки в кормовой части. Корвет может отправить группу морских пехотинцев для досмотра подозрительного судна и, если потребуется, прикрыть их огнем. Также в ангаре помещается многоцелевой вертолет. Бортовая электроника корабля довольно продвинутая. Навигационная радиолокационная станция "Пал-Н" на крыше надстройки используется для сканирования, обнаружения, идентификации и отслеживания воздушных или наземных целей. Там же расположена система радиолокационного обнаружения "Позитив-МЭ1". Кроме того, корвет оборудован техническими средствами для отслеживания дайверов-диверсантов, подводных лодок и торпед, что делает его незаменимым при охранении более крупных кораблей.

Модульный принцип

Корабли ВМФ России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Для кораблей с относительно небольшим водоизмещением корветы на удивление серьезно вооружены. Модульность позволяет менять оружие и оборудование в зависимости от задачи, будь то борьба с пиратством или поддержка крупных ударных операций.

Главный калибр корвета, универсальная артиллерийская установка АК-176МА (76,2 миллиметра) эффективно отрабатывает как надводные, так и воздушные цели на дистанциях двенадцать и семь километров соответственно. Скорострельность до 120 выстрелов в минуту. У АК-176МА по сравнению с аналогичными системами предыдущего поколения в два раза точнее наведение приводов и лучше кучность стрельбы. А штатного боекомплекта в 152 снаряда хватит, чтобы доставить серьезные неприятности даже крупному кораблю.

В кормовой части есть место для монтажа установки вертикального пуска ракет семейства "Калибр", "Оникс", а также зенитно-ракетных комплексов "Гибка", или "Штиль-1". То есть корабль может выполнять как ударную, так и оборонительную функцию, прикрывая союзников своей ПВО. Для защиты от боевых пловцов противника корвет оснащен противодиверсионным гранатометным комплексом ДП-65 с собственной гидроакустической станцией с радиусом действия около 400 метров. Подобное оружие незаменимо при обороне портов и военно-морских баз. А для борьбы с пиратами и контрабандистами установлены два 14,5-миллиметровых пулемета.

"Москитный флот"

Ожидается, что "Василия Быкова" передадут военным до конца 2018-го. Он станет частью "москитного флота" России, формирование которого давно обсуждают в экспертном сообществе. С 2014 по 2018 год ВМФ получил шесть малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 "Буян-М", еще пять должны вступить в строй в ближайшие годы. Кроме того, в настоящее время достраиваются два МРК проекта 22800 "Каракурт" (всего запланировано порядка 12 кораблей). Эти морские платформы объединяет водоизмещение менее 1000 тонн и мощное тактическое ударное вооружение все те же "Калибры".

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". 24 ноября 2017 года
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". 24 ноября 2017 года

Эскадра небольших, малозаметных и быстрых ракетных кораблей серьезная угроза даже для авианосца. Это понимают и на Западе. Вскоре после дебюта "Буянов" 7 октября 2015 года американский журнал Forbes писал: "Возможности российского флота позволяют серьезно ограничить свободу действий США и НАТО и потребовать от американской оборонной промышленности внушительного повышения расходов. Даже малые патрульные российские корабли могут нанести более сильный удар, чем корабли других военно-морских сил, за счет использования новых крылатых ракет "Калибр" и боеприпасов точного наведения".

Малый ракетный корабль (МРК) нового поколения Град Свияжск
© Фото : предоставлено пресс-службой ЮВО
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Вероятно, "Василий Быков" и другие корветы проекта 22160 с их большой длительностью автономного похода будут действовать в дальней морской зоне, а на "Буяны" и "Каракурты" ляжет задача охраны "домашней" акватории. В любом случае, если промышленности удастся поддерживать высокие темпы строительства этих кораблей, ни одно военно-морское соединение вероятного противника не сможет чувствовать себя в безопасности вблизи российских территориальных вод.

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