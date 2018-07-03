Катастрофа над заливом. Зачем американцы сбили иранский пассажирский лайнер

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Двести девяносто пассажиров, в том числе 66 детей и 16 членов экипажа, — ровно 30 лет назад, 3 июля 1988 года, над Персидским заливом произошла одна из самых масштабных катастроф в истории мировой авиации. Крейсер "Винсеннес" Военно-морских сил США зенитными ракетами сбил иранский пассажирский лайнер Airbus A300B2. Все находившиеся на борту самолета погибли. О том, что стало причиной трагедии, — в материале РИА Новости.

Две ракеты



В тот день самолет авиакомпании Iran Air выполнял рейс 655 Тегеран — Дубай с промежуточной посадкой в аэропорту города Бендер-Аббас, где также базировалась иранская военная авиация. "Эйрбас", оборудованный гражданским транспондером, шел по стандартному маршруту в рамках международного воздушного коридора. Обычная продолжительность полета над Персидским заливом — около 30 минут.

Две зенитные ракеты крейсера "Винсеннес" настигли лайнер на высоте четыре тысячи метров. Взрывы буквально разломили его пополам. Ни у кого из 300 пассажиров не было ни единого шанса. Согласно правительственному докладу США, экипаж корабля неправильно опознал гражданский "Эйрбас", приняв его за атакующий истребитель F-14 Tomcat иранских ВВС.

Оправдываясь, моряки ссылались на то, что лайнер не отвечал на неоднократные требования сменить курс. О том, что связаться с экипажем гражданского самолета пытались на незнакомой ему военной радиочастоте, старались не упоминать.

© Фото : US Navy Ракета стартует с передней площадки крейсера Vincennes во время учений в 1987 году. Эта же пусковая установка была применена для стрельбы по рейсу IR655 © Фото : US Navy Ракета стартует с передней площадки крейсера Vincennes во время учений в 1987 году. Эта же пусковая установка была применена для стрельбы по рейсу IR655

Акция устрашения



По словам военного эксперта Юрия Лямина, Иран и США в то время были на грани войны. "Обстановка в регионе складывалась очень напряженная, корабли ВМС США находились в постоянной боевой готовности, — рассказывает он РИА Новости. — В последние месяцы ирано-иракского конфликта США не раз атаковали корабли Ирана. Несколько катеров американцы потопили, уничтожили иранскую нефтяную платформу, повредили военный фрегат".

"Они сознательно пошли на это. Хотели продемонстрировать Ирану, что будут сбивать любые, даже гражданские самолеты, если посчитают их угрозой для своих кораблей, — говорит Лямин. — Это был еще один элемент силового давления. После катастрофы в Иране опасались крупномасштабного столкновения с США. И это во многом определило решение прекратить войну с Ираком. На два фронта Тегеран воевать бы не смог, это было бы самоубийством".

Авиакатастрофу над Персидским заливом многие считают одним из самых кровавых эпизодов затяжного ирано-иракского конфликта. К тому моменту противостояние продолжалось восемь лет, потери достигли сотен тысяч с обеих сторон. Иран и Ирак поочередно вторгались на территорию противника, применяли химическое оружие, обменивались ракетными ударами.

Ракетный крейсер "Винсеннес" входил в группу американских кораблей, выполняющих задачи по охране торговых караванов и нефтяных танкеров от иранских Военно-морских сил. США, желая поддержать Ирак, направили корабли в район Персидского залива в середине 1988-го.

"Винсеннес" приняли в состав флота в 1985-м. Крейсер нес крылатые ракеты "Томагавк", мощное артиллерийское, торпедное вооружение и зенитные управляемые ракеты SM-2MR. За обнаружение воздушных целей и наведение оружия отвечали операторы современной боевой информационной системы "Иджис".

© Фото : US Navy Члены экипажа на борту ракетного крейсера USS Vincennes (CG-49) © Фото : US Navy Члены экипажа на борту ракетного крейсера USS Vincennes (CG-49)

Ошибиться трудно



Конечно, нельзя исключать и ошибку в действиях американских зенитчиков, учитывая, что обстановка в Персидском заливе царила очень нервозная. Однако, как заявляют эксперты, опытный оператор радиолокационной станции с легкостью определит тип воздушного судна, даже не обладая полной информацией о нем.

"Да, ошибки неизбежны, особенно в районах, где ведутся боевые действия. Но все-таки принять пассажирское судно за боевой самолет — это, конечно, только на совести американцев, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок, много лет прослуживший в войсках ПВО. — Важная деталь в этой ситуации — на основании каких данных принималось решение о стрельбе по самолету. Как правило, оператору поступает радиолокационная информация, когда он видит первичную обстановку. Опытный военнослужащий даже с помощью двухкоординатного локатора сразу определит тип воздушного объекта, его высоту и по скорости однозначно убедится в том, что это никакой не истребитель, а пассажирское воздушное судно, передвигающееся по установленным коридорам".

Если же информация командиру расчета поступает в виде вторичной информации — формуляров, то данные отражаются цифрами и условными обозначениями. "Это явная недоработка американского командования всех уровней. Их можно обвинить в непрофессионализме, недостаточной подготовке расчета, в том, что они не использовали все возможности, чтобы определить тип воздушного судна", — отмечает Ходаренок.

В мирное время, добавляет он, в районах с активным движением гражданских судов расчеты зенитных ракетных комплексов стараются не стрелять по самолетам-нарушителям только на основании радиолокационных данных. Сначала в воздух поднимается истребитель, который подходит к воздушному объекту для визуального контакта. Пилот связывается с этим самолетом на международных частотах, вступает в разговор и узнает о намерениях. Ничего этого сделано не было, хотя американцы обладали всеми необходимыми средствами.

Награды нашли героев



Американское правительство до сих пор не признает каких-либо нарушений со стороны экипажа крейсера "Винсеннес". Никто из моряков не понес ответственности за сбитый пассажирский самолет. Более того, экипаж крейсера отметили наградами за правильное и четкое выполнение боевой задачи.

Белый дом выразил соболезнования в связи с катастрофой. Но президент США Рональд Рейган назвал убийство почти 300 человек "необходимыми оборонительными действиями".

Позже, в 1996-м, американцы все же согласились выплатить семьям погибших пассажиров около 62 миллионов долларов в рамках договоренности с Ираном об отзыве иска против США из Международного суда ООН.