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"Адский утенок". Почему Су-34 признали самой грозной ударной машиной в мире

08:0027.06.2018
(обновлено: 08:04 27.06.2018)
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© РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель-бомбардировщик Су-34 на аэродроме Бутурлиновка (Воронежская область)Истребитель-бомбардировщик Су-34 на аэродроме Бутурлиновка (Воронежская область)
© РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Засечь одновременно десяток целей, сблизиться с ними на скорости две тысячи километров в час и обрушить на противника тонны тротила — на днях эксперты одного из ведущих западных изданий оборонной направленности Military Watch признали российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 самым эффективным в мире ударным самолетом. О том, почему с легендарной "тридцатьчетверкой" лучше не встречаться в бою, — в материале РИА Новости.

Рожденный удивлять

Су-34 поступили на вооружение Воздушно-космических сил России в 2014-м. Впервые в реальных боевых условиях они применялись в операции по принуждению Грузии к миру — в августе 2008-го пара "сушек" разбомбила позиции грузинской армии и "ослепила" радары ПВО с помощью подвесных контейнеров радиоэлектронной борьбы "Хибины". Эффективность самолетов удивила тогда не только грузинских военачальников, но и руководство НАТО, внимательно следившее за развитием событий в регионе.

Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России
© Фото : Министерство обороны РФ
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Су-34 сможет "спрятать" от радаров противника целую эскадрилью
Однако в полной мере свой ударный потенциал и выдающиеся боевые качества Су-34 продемонстрировали мировой общественности в ходе военной операции в Сирии. Их сразу бросили в бой, еще осенью 2015-го, и с тех пор эти истребители-бомбардировщики — постоянные герои оперативных сводок Минобороны.

Ракетно-бомбовые удары "сушек" ликвидировали сотни боевиков и их главарей, уничтожили десятки укрепленных командных пунктов и складов вооружения террористов, а также караваны автоцистерн с нефтью и колонны бронированной техники. Современные прицельные комплексы и системы наведения Су-34 позволяют применять ракеты "воздух-земля", управляемые и обычные бомбы с ювелирной точностью.

Кроме того, за счет высокой маневренности и горизонтальной скорости истребитель-бомбардировщик способен вести воздушный бой, причем атаковать. В арсенале Су-34 — 30-миллиметровая автоматическая пушка ГШ-301, на него можно "подвесить" авиационные ракеты средней и малой дальности, а бортовые РЛС обнаруживают крупные воздушные цели на расстоянии до 250 километров.

Размещение на АКУ-58У на МиГ-35
© ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
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После того как в ноябре 2015-го F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24, "тридцатьчетверки" в Сирии не вылетают на боевые задания без ракет "воздух-воздух". Самолет оборудован радиолокационными средствами заднего обзора и вооружением, которые помогут с легкостью избавиться практически от любого вражеского истребителя, "присевшего на хвост".

Стоить отметить, что успехи Су-34 в Сирии серьезно усилили интерес к этой модели за рубежом. Так, топ-менеджмент "Рособоронэкспорта" докладывал о значительно возросшем внимании к бомбардировщику в нескольких ближневосточных странах.

© РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Андрей Станавов
Истребитель-бомбардировщик Су-34

Ударный "дальнобойщик"

К разработке нового фронтового бомбардировщика на замену устаревающего Су-24 КБ "Сухого" приступило в середине 1980-х. За основу взяли схему и планер истребителя Су-27, подвергнув все существенным доработкам. Новейшее бортовое оборудование, малозаметность и помехозащищенность, мощное вооружение и продвинутые средства радиолокации вплотную приблизили "тридцатьчетверку" к самолетам пятого поколения.

Бомбардировщик Ту-22М3 во время перелета с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункт постоянной дислокации
© Фото : аккаунт Минобороны РФ в Twitter
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"На Западе машины такого типа называют тактическими истребителями или истребителями-бомбардировщиками и классифицируют как interdiction aircraft, — рассказывает РИА Новости авиационный эксперт Владимир Карнозов. — По-русски его можно назвать самолетом изоляции боевых действий. То есть главная его задача — это все-таки уничтожение наземных целей, хотя он способен эффективно уклоняться от атаки и обороняться в воздушном бою. Например, штурмовик Су-25 в основном наносит удары по целям непосредственно на линии фронта, а Су-34 обеспечивает изоляцию от тыла — он нужен, чтобы противник не смог подвезти боеприпасы или доставить подкрепление".

Су-34 — молодой самолет, относительно недавно запущенный в серию, но разработчикам и производителю удалось полностью излечить его от "детских болезней". "На доработку и оптимизацию систем обычно уходят многие годы, и, как известно, это очень непростая задача. Бывает, что самолеты десятилетиями стоят на вооружении, а их оборудование не доведено до совершенства. По всей видимости, с Су-34 эта задача успешно решена — он широко и успешно применяется в Сирии. Возможно, это и побудило иностранных коллег поставить самолету такую высокую оценку", — отмечает Карнозов.

Советский самолет Ту-22 во время взлета
© Фото : Public domain
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Сильная сторона бомбардировщика — радиолокационный комплекс, его "глаза и уши". Су-34 оборудован радаром с пассивной фазированной решеткой с электронным сканированием, дополнительно работает оптико-электронный комплекс с большим увеличением. Такой системой может похвастаться далеко не каждый боевой самолет. В результате "сушка" не только способна наносить удары по неподвижным целям, но и обнаруживать, сопровождать и уничтожать движущиеся объекты.

Еще одна особенность — размещение экипажа в кабине. В Су-34 летчики сидят бок о бок. Такую компоновку могут позволить себе только тяжелые бомбардировщики — пилоты тактических самолетов схожего взлетного веса обычно располагаются в тандеме, друг за другом. "Посадка бок о бок дает ряд преимуществ, особенно в боевых, экстремальных условиях — экипаж переговаривается без радиостанции, улучшается и упрощается взаимодействие между летчиками. Они используют часть датчиков и устройств совместно, повышается слетанность, когда люди чувствуют локоть друг друга", — поясняет Карнозов.

Что немаловажно, Су-34 — просторный и комфортный самолет. В длительных перелетах можно встать, размяться, пройтись в зоне отдыха за креслами, выпить чашечку кофе или чая.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийские пилоты самолета Су-34 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии

Непохожие близнецы

Одним из немногочисленных зарубежных конкурентов Су-34 считается истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle. Этот самолет тоже создавался на базе тяжелого истребителя F-15 на замену устаревшему бомбардировщику F-111. Он стоит на вооружении американских ВВС с конца 1980-х и обкатан почти во всех военных операциях США — в Персидском заливе, Афганистане, Югославии, Ливии.

Город Ракка
© AP Photo / Gabriel Chaim
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Для "Ударного орла" предусмотрена возможность нести дополнительный запас топлива в так называемых конформных баках — это его преимущество. Самолет вооружается управляемыми ракетами, неуправляемыми и "умными" бомбами с системой JDAM, противокорабельными ракетами и даже тактическим ядерным оружием. Максимальная скорость чуть выше, чем у Су-34, — около 2,5 Маха, однако это только на "пустом" самолете без внешних подвесок. Боевые радиусы примерно одинаковы — около тысячи километров, но у "сушки" более весомая ракетно-бомбовая нагрузка.

Главное, на что обращают внимание американские специалисты, российские Су-34 способны наносить удары на значительном расстоянии от мест базирования. Например, развернутые в Сирии достанут до целей почти по всему Ближнему Востоку, а из Калининграда — до Германии, Прибалтики и Скандинавии.

CC0 / Robert Sullivan / Boeing F-15E "Strike Eagles"Самолеты сил коалиции F-15E во время операции "Непоколебимая решимость"
CC0 / Robert Sullivan / Boeing F-15E "Strike Eagles"
Самолеты сил коалиции F-15E во время операции "Непоколебимая решимость"

В последние годы промышленность нарастила темпы поставок Су-34 в российскую армию. Они базируются по всей России — в Воронежской, Челябинской, Ростовской, Астраханской областях, Хабаровском крае. По сообщению Минобороны, до 2020 года в ВКС поступит около ста новых машин.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
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Вчера один ура-патриот спорил со мной, что РИА не штампует каждый день военные статьи... То чудо-юдо торпеда... То пушка Малка вчера... Сегодня самолёт... Миллитаризация. Запад пугаете? Я б продолжал бы всем этим гордиться если бы не кидали с повышением пенсионного возраста. Так скоро пушки на хлеб в место масла наказывать будем?
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