Россия приступает к созданию нового сверхтяжелого транспортного самолета

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация начнет в этом году разработку эскизного проекта сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 "Руслан", говорится в годовом отчете корпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС (сверхтяжелого военно-транспортного самолета), разработка эскизного СВТС; подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СТВТС", — гласит один из приоритетов на 2018 год.
Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса были изготовлены 36 "Русланов".
Ан-124-100 — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.