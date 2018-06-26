РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Сухопутные линкоры. Зачем возвращают в строй 203-миллиметровые "Малки"

08:0026.06.2018
(обновлено: 08:13 26.06.2018)
126033
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВоеннослужашие у самоходной пушки 2С7М Малка на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Подмосковье. 23 августа 2017Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М Малка на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Подмосковье. 23 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Серьезный калибр, 110-килограммовый снаряд, огромная дальность стрельбы и отсутствие опыта боевого применения — одно из артиллерийских соединений Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, получило двенадцать 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка". Эта модификация советской САУ 2С7 "Пион", созданная в 1980-х, до сих пор считается одной из самых мощных пушек в мире. Что такое "Малка" и зачем Минобороны возвращает эти орудия в строй — в материале РИА Новости.

Длинная рука артиллерии

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главный калибр: Минобороны России восстанавливает атомные пушки
В годы холодной войны ствольную артиллерию крупных калибров разрабатывали и в СССР, и в США. Обе державы стремились создать эффективное средство доставки тактического ядерного боеприпаса малой мощности для удара по скоплениям войск противника на сравнительно небольшой дистанции. В Советском Союзе таким оружием стала 203-миллиметровая самоходная пушка 2С7 "Пион", принятая в эксплуатацию в 1975-м. Специально для нее были спроектированы тактические боеприпасы малой мощности "Клещевица", "Саженец" и "Перфоратор", которыми самоходка могла уверенно "обрабатывать" цели на дистанции до 45 километров.

Модификация 2С7М "Малка", принятая на вооружение в середине 1980-х, серьезно повысила боевую эффективность "Пиона". Самоходка получила более мощный двигатель (840 "лошадей" против 780 у 2С7), модернизированную ходовую часть, бортовое оборудование с цифровыми индикаторами и автоматическим приемом данных, что сократило время перевода машины из походного положения в боевое с десяти до семи минут. Боекомплект увеличили вдвое — с четырех снарядов до восьми, а новый механизм заряжания досылает их в ствол при любых углах вертикальной наводки. Это повысило максимальную скорострельность с 1,5 до 2,5 выстрелов в минуту.

CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 203-мм самоходное орудие 2С7 "Пион" (cropped a photo)Самоходная пушка "Пион"
CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 203-мм самоходное орудие 2С7 "Пион" (cropped a photo)
Самоходная пушка "Пион"

Несмотря на выдающиеся характеристики, в боевых действия "Малка" и "Пион" не применялись. В мирное время их потенциал тоже не могли реализовать в полной мере — полигонов, пригодных для стрельбы из этих орудий на максимальную дальность, в СССР практически не было. Вдобавок, согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, все 203-миллиметровые самоходки вывели из боевого состава, а их ядерные снаряды отправили на утилизацию. Тем не менее в арсеналах Вооруженных сил России до сих пор хранится более 300 единиц 2С7 и 2С7М. И судя по всему, в Минобороны вспомнили об этом грозном, но недооцененном оружии.

Сирийский опыт

Президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме
© REUTERS / SANA
Сирийский вояж "Терминатора": БМПТ-72 проходит проверку боем
Хотя "Малку" разрабатывали для стрельбы снарядами со специальной боевой частью, оружейники создали и ряд неядерных боеприпасов большой мощности. К примеру, осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом ЗФОФ35 весом 110 килограммов "Малка" бьет аж на 50 километров. То есть по боевым возможностям эта самоходка вплотную приблизилась к орудиям главного калибра линкоров времен Второй мировой войны. Помимо этого, есть бетонобойные, кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы. По мнению специалистов, именно универсальность пушки послужила причиной ее возрождения. Кроме того, опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий свидетельствует, что калибр с лимитом в 152 миллиметра для самоходных гаубиц не всегда достаточно эффективен.

"Сирийская кампания в очередной раз доказала: в конфликтах такого рода артиллерия играет ключевую роль, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Тяжелые дальнобойные орудия незаменимы при взломе обороны боевиков. Многие из захваченных ими населенных пунктов были прикрыты мощными укрепрайонами, построенными по всем правилам фортификационного искусства. Порой складывались ситуации, когда точности реактивной артиллерии и мощности орудий малого и среднего калибра не хватало, чтобы подавить сопротивление террористов. А теперь представьте, если бы у Сирийской арабской армии были "Малки". Своими бетонобойными снарядами они бы с легкостью "перепахали" все оборонительные рубежи противника. Полагаю, это поняли и в Минобороны. В ХХI веке калибр по-прежнему имеет значение".

© Фото : One half 3544Двухсоттрехмиллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" (вид сзади) в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга
© Фото : One half 3544
Двухсоттрехмиллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" (вид сзади) в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга

Леонков подчеркнул, что современные средства целеуказания и наведения способны превратить даже достаточно "возрастную" самоходку в чрезвычайно эффективное высокоточное оружие. Для этого необходимо включить "Малку" в разведывательно-огневые контуры Сухопутных войск и привязать ее к единой системе управления тактического звена. Очевидно, что 12 гаубиц, поступившие на вооружение артиллерийского соединения в ЦВО, существенно отличаются от орудий 1985-1986 годов по электронной "начинке". Они могут получать целеуказание со спутников, беспилотников, самолетов, разведывательно-диверсионных групп Сил специальных операций, действующих в тылу врага.

Реактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
"Смерч", "Пион", "Катюша" и другие легенды ракетных войск и артиллерии
Обмен информацией в реальном времени между корректировщиком и артиллерийской батареей значительно повышает точность стрельбы. А 203-миллиметровые снаряды стоят гораздо дешевле крылатых ракет "Калибр" или корректируемых авиабомб КАБ-500. К тому же этих боеприпасов хранится на складах еще очень много. Сегодняшняя "Малка" — это уже не ядерный "молот", а скорее точная и дальнобойная снайперская винтовка. Важность крупного калибра понимают и за рубежом. В частности, армия США до сих пор использует 203-миллиметровую самоходную гаубицу М110, принятую на вооружение еще в 1962-м. Похожие системы есть у КНДР, Китая и ряда других стран.

Крупнокалиберный "букет"

Важно отметить, что "Малки" не единственный крупнокалиберный "аргумент" российского артиллерийского арсенала, в который пытаются вдохнуть вторую жизнь. Еще в ноябре прошлого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости о начале масштабной "ревизии" парка советских 203-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан". К 2020-му специалисты "Уралтрансмаша" проверят около 400 систем, находящихся на складах хранения, и полностью восстановят наиболее боеспособные из них.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДвухсотсорокамиллиметровый самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Двухсотсорокамиллиметровый самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"

"В процессе восстановительного ремонта специалисты "Уралтрансмаша" (в составе группы УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех". — Прим. ред.) разбирают каждый миномет буквально до винтика, все тщательно проверяют, смазывают и собирают обратно, — рассказал РИА Новости представитель ОПК. — Хотя эти системы уже, мягко говоря, не новые, по огневой мощи им до сих пор нет равных в мире. Модернизация существенно повысит возможности "Тюльпанов": на них устанавливают новейшие прицельные комплексы, радиостанции и навигационное оборудование".

Военнослужащие Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск во время тактических учений в Приморье. 19 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Труба войны. Почему армия вооружена минометами времен ВОВ
Миномет 2С4 "Тюльпан" по калибру не имеет аналогов среди орудий данного типа и в каком-то смысле остается рекордсменом. Выпущенная из него мина при свободном падении насквозь пробивает железобетонную конструкцию с двенадцатиметровым перекрытием или крышу укрепленного авиационного ангара. Дальность стрельбы — до девяти километров. И ассортимент боеприпасов для "Тюльпана" впечатляет: предусмотрены фугасные мины для поражения объектов и живой силы, активно-реактивные мины с увеличенной до 20 километров дальностью полета, уникальные корректируемые боеприпасы "Смельчак" с внешним целеуказанием.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
tehmont2
Все правильно. "Наш бронепоезд стоит на запасном пути." Не дай бог придется применить!
08:46
26.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена