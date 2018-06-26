Сухопутные линкоры. Зачем возвращают в строй 203-миллиметровые "Малки"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Серьезный калибр, 110-килограммовый снаряд, огромная дальность стрельбы и отсутствие опыта боевого применения — одно из артиллерийских соединений Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, получило двенадцать 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка". Эта модификация советской САУ 2С7 "Пион", созданная в 1980-х, до сих пор считается одной из самых мощных пушек в мире. Что такое "Малка" и зачем Минобороны возвращает эти орудия в строй — в материале РИА Новости.

Длинная рука артиллерии

В годы холодной войны ствольную артиллерию крупных калибров разрабатывали и в СССР, и в США. Обе державы стремились создать эффективное средство доставки тактического ядерного боеприпаса малой мощности для удара по скоплениям войск противника на сравнительно небольшой дистанции. В Советском Союзе таким оружием стала 203-миллиметровая самоходная пушка 2С7 "Пион", принятая в эксплуатацию в 1975-м. Специально для нее были спроектированы тактические боеприпасы малой мощности "Клещевица", "Саженец" и "Перфоратор", которыми самоходка могла уверенно "обрабатывать" цели на дистанции до 45 километров.

Модификация 2С7М "Малка", принятая на вооружение в середине 1980-х, серьезно повысила боевую эффективность "Пиона". Самоходка получила более мощный двигатель (840 "лошадей" против 780 у 2С7), модернизированную ходовую часть, бортовое оборудование с цифровыми индикаторами и автоматическим приемом данных, что сократило время перевода машины из походного положения в боевое с десяти до семи минут. Боекомплект увеличили вдвое — с четырех снарядов до восьми, а новый механизм заряжания досылает их в ствол при любых углах вертикальной наводки. Это повысило максимальную скорострельность с 1,5 до 2,5 выстрелов в минуту.

Несмотря на выдающиеся характеристики, в боевых действия "Малка" и "Пион" не применялись. В мирное время их потенциал тоже не могли реализовать в полной мере — полигонов, пригодных для стрельбы из этих орудий на максимальную дальность, в СССР практически не было. Вдобавок, согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, все 203-миллиметровые самоходки вывели из боевого состава, а их ядерные снаряды отправили на утилизацию. Тем не менее в арсеналах Вооруженных сил России до сих пор хранится более 300 единиц 2С7 и 2С7М. И судя по всему, в Минобороны вспомнили об этом грозном, но недооцененном оружии.

Сирийский опыт

Хотя "Малку" разрабатывали для стрельбы снарядами со специальной боевой частью, оружейники создали и ряд неядерных боеприпасов большой мощности. К примеру, осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом ЗФОФ35 весом 110 килограммов "Малка" бьет аж на 50 километров. То есть по боевым возможностям эта самоходка вплотную приблизилась к орудиям главного калибра линкоров времен Второй мировой войны. Помимо этого, есть бетонобойные, кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы. По мнению специалистов, именно универсальность пушки послужила причиной ее возрождения. Кроме того, опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий свидетельствует, что калибр с лимитом в 152 миллиметра для самоходных гаубиц не всегда достаточно эффективен.

"Сирийская кампания в очередной раз доказала: в конфликтах такого рода артиллерия играет ключевую роль, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Тяжелые дальнобойные орудия незаменимы при взломе обороны боевиков. Многие из захваченных ими населенных пунктов были прикрыты мощными укрепрайонами, построенными по всем правилам фортификационного искусства. Порой складывались ситуации, когда точности реактивной артиллерии и мощности орудий малого и среднего калибра не хватало, чтобы подавить сопротивление террористов. А теперь представьте, если бы у Сирийской арабской армии были "Малки". Своими бетонобойными снарядами они бы с легкостью "перепахали" все оборонительные рубежи противника. Полагаю, это поняли и в Минобороны. В ХХI веке калибр по-прежнему имеет значение".

© Фото : One half 3544 Двухсоттрехмиллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" (вид сзади) в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга © Фото : One half 3544 Двухсоттрехмиллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" (вид сзади) в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга

Леонков подчеркнул, что современные средства целеуказания и наведения способны превратить даже достаточно "возрастную" самоходку в чрезвычайно эффективное высокоточное оружие. Для этого необходимо включить "Малку" в разведывательно-огневые контуры Сухопутных войск и привязать ее к единой системе управления тактического звена. Очевидно, что 12 гаубиц, поступившие на вооружение артиллерийского соединения в ЦВО, существенно отличаются от орудий 1985-1986 годов по электронной "начинке". Они могут получать целеуказание со спутников, беспилотников, самолетов, разведывательно-диверсионных групп Сил специальных операций, действующих в тылу врага.

Крупнокалиберный "букет"

Обмен информацией в реальном времени между корректировщиком и артиллерийской батареей значительно повышает точность стрельбы. А 203-миллиметровые снаряды стоят гораздо дешевле крылатых ракет "Калибр" или корректируемых авиабомб КАБ-500. К тому же этих боеприпасов хранится на складах еще очень много. Сегодняшняя "Малка" — это уже не ядерный "молот", а скорее точная и дальнобойная снайперская винтовка. Важность крупного калибра понимают и за рубежом. В частности, армия США до сих пор использует 203-миллиметровую самоходную гаубицу М110, принятую на вооружение еще в 1962-м. Похожие системы есть у КНДР, Китая и ряда других стран.

Важно отметить, что "Малки" не единственный крупнокалиберный "аргумент" российского артиллерийского арсенала, в который пытаются вдохнуть вторую жизнь. Еще в ноябре прошлого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости о начале масштабной "ревизии" парка советских 203-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан". К 2020-му специалисты "Уралтрансмаша" проверят около 400 систем, находящихся на складах хранения, и полностью восстановят наиболее боеспособные из них.

"В процессе восстановительного ремонта специалисты "Уралтрансмаша" (в составе группы УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех". — Прим. ред.) разбирают каждый миномет буквально до винтика, все тщательно проверяют, смазывают и собирают обратно, — рассказал РИА Новости представитель ОПК. — Хотя эти системы уже, мягко говоря, не новые, по огневой мощи им до сих пор нет равных в мире. Модернизация существенно повысит возможности "Тюльпанов": на них устанавливают новейшие прицельные комплексы, радиостанции и навигационное оборудование".

Миномет 2С4 "Тюльпан" по калибру не имеет аналогов среди орудий данного типа и в каком-то смысле остается рекордсменом. Выпущенная из него мина при свободном падении насквозь пробивает железобетонную конструкцию с двенадцатиметровым перекрытием или крышу укрепленного авиационного ангара. Дальность стрельбы — до девяти километров. И ассортимент боеприпасов для "Тюльпана" впечатляет: предусмотрены фугасные мины для поражения объектов и живой силы, активно-реактивные мины с увеличенной до 20 километров дальностью полета, уникальные корректируемые боеприпасы "Смельчак" с внешним целеуказанием.