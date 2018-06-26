Сухопутные линкоры. Зачем возвращают в строй 203-миллиметровые "Малки"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Серьезный калибр, 110-килограммовый снаряд, огромная дальность стрельбы и отсутствие опыта боевого применения — одно из артиллерийских соединений Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, получило двенадцать 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка". Эта модификация советской САУ 2С7 "Пион", созданная в 1980-х, до сих пор считается одной из самых мощных пушек в мире. Что такое "Малка" и зачем Минобороны возвращает эти орудия в строй — в материале РИА Новости.
Длинная рука артиллерии
Модификация 2С7М "Малка", принятая на вооружение в середине 1980-х, серьезно повысила боевую эффективность "Пиона". Самоходка получила более мощный двигатель (840 "лошадей" против 780 у 2С7), модернизированную ходовую часть, бортовое оборудование с цифровыми индикаторами и автоматическим приемом данных, что сократило время перевода машины из походного положения в боевое с десяти до семи минут. Боекомплект увеличили вдвое — с четырех снарядов до восьми, а новый механизм заряжания досылает их в ствол при любых углах вертикальной наводки. Это повысило максимальную скорострельность с 1,5 до 2,5 выстрелов в минуту.
Несмотря на выдающиеся характеристики, в боевых действия "Малка" и "Пион" не применялись. В мирное время их потенциал тоже не могли реализовать в полной мере — полигонов, пригодных для стрельбы из этих орудий на максимальную дальность, в СССР практически не было. Вдобавок, согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, все 203-миллиметровые самоходки вывели из боевого состава, а их ядерные снаряды отправили на утилизацию. Тем не менее в арсеналах Вооруженных сил России до сих пор хранится более 300 единиц 2С7 и 2С7М. И судя по всему, в Минобороны вспомнили об этом грозном, но недооцененном оружии.
Сирийский опыт
"Сирийская кампания в очередной раз доказала: в конфликтах такого рода артиллерия играет ключевую роль, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Тяжелые дальнобойные орудия незаменимы при взломе обороны боевиков. Многие из захваченных ими населенных пунктов были прикрыты мощными укрепрайонами, построенными по всем правилам фортификационного искусства. Порой складывались ситуации, когда точности реактивной артиллерии и мощности орудий малого и среднего калибра не хватало, чтобы подавить сопротивление террористов. А теперь представьте, если бы у Сирийской арабской армии были "Малки". Своими бетонобойными снарядами они бы с легкостью "перепахали" все оборонительные рубежи противника. Полагаю, это поняли и в Минобороны. В ХХI веке калибр по-прежнему имеет значение".
Леонков подчеркнул, что современные средства целеуказания и наведения способны превратить даже достаточно "возрастную" самоходку в чрезвычайно эффективное высокоточное оружие. Для этого необходимо включить "Малку" в разведывательно-огневые контуры Сухопутных войск и привязать ее к единой системе управления тактического звена. Очевидно, что 12 гаубиц, поступившие на вооружение артиллерийского соединения в ЦВО, существенно отличаются от орудий 1985-1986 годов по электронной "начинке". Они могут получать целеуказание со спутников, беспилотников, самолетов, разведывательно-диверсионных групп Сил специальных операций, действующих в тылу врага.
Крупнокалиберный "букет"
Важно отметить, что "Малки" не единственный крупнокалиберный "аргумент" российского артиллерийского арсенала, в который пытаются вдохнуть вторую жизнь. Еще в ноябре прошлого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости о начале масштабной "ревизии" парка советских 203-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан". К 2020-му специалисты "Уралтрансмаша" проверят около 400 систем, находящихся на складах хранения, и полностью восстановят наиболее боеспособные из них.
"В процессе восстановительного ремонта специалисты "Уралтрансмаша" (в составе группы УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех". — Прим. ред.) разбирают каждый миномет буквально до винтика, все тщательно проверяют, смазывают и собирают обратно, — рассказал РИА Новости представитель ОПК. — Хотя эти системы уже, мягко говоря, не новые, по огневой мощи им до сих пор нет равных в мире. Модернизация существенно повысит возможности "Тюльпанов": на них устанавливают новейшие прицельные комплексы, радиостанции и навигационное оборудование".