Россия и Южная Корея укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия и Южная Корея договорились укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, оборотом наркотиков и другими вызовами, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Мун Чжэ Ина.

В заявлении отмечается, что стороны решительно осудили международный терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от целей и мотивов, а также договорились укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами.

"Стороны выступили за консолидацию усилий всего мирового сообщества для противодействия финансированию терроризма, трансграничным перемещениям иностранных террористов-боевиков, распространению террористической идеологии и пропаганды. Стороны условились активизировать взаимодействие в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным производством и оборотом наркотических средств, коррупцией и другими вызовами и угрозами", — говорится в документе.