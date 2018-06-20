Минобороны опровергло сообщения о задолженности перед "Газпромом"

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Министерство обороны Российской Федерации не имеет задолженности перед ПАО "Газпром" за поставки газа и тепла, сообщили в военном ведомстве.

В среду "Газпром" заявил о неисполнении Минобороны поручения кабмина по погашению долгов за газ. Как сообщил член правления "Газпрома", гендиректор "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев, общий объем задолженности структур Минобороны перед "Газпромом" за поставки газа и электроэнергии составляет почти 12 миллиардов рублей, из них 7 миллиардов рублей за газ и более 4 миллиардов за тепловую энергию.

"Задолженность, о которой заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев, имеется только у акционерных обществ созданного в 2008 году и уже ликвидированного холдинга "Оборонсервис", которые и военному ведомству остаются должны более 12 миллиардов рублей. Представителю компании "Газпром межрегионгаз" хорошо известно, что в соответствии с российским законодательством погашение данной задолженности относится к компетенции единоличного исполнительного органа акционерного общества (конкурсного управляющего) и не имеет отношения к текущей деятельности военного ведомства", — отметили в МО РФ.

"Все расчеты с поставщиками коммунальных услуг и энергоресурсов с 1 апреля 2017 года осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России, которое в полном объеме и вовремя оплачивает все выставленные счета", — добавили в ведомстве.

В презентации "Газпрома" говорится, что по состоянию на 1 мая 2018 года задолженность структур Минобороны перед компанией за поставки газа составляла 5,9 миллиарда рублей, при этом размер задолженности снизился по сравнению с 1 мая 2017 года на 6,3%.