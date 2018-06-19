ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" и средний морской танкер "Печенг" Тихоокеанского флота провели во вторник учения по антитеррору в Восточно-Китайском море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

"В ходе учения морпехи во взаимодействии с экипажами кораблей тренировались отражать атаки малоразмерных скоростных целей, совершенствовали организацию охраны и обороны кораблей при прохождении узких участков акватории и проливных зон. Также проведены тренировки по стандартной процедуре опроса судов, вызывающих подозрение и отработаны действия досмотровых команд по посадке в плавсредства и высадку на судно", — сообщил Воскресенский.

После учений "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" на ходу дозаправились водой и топливом от танкера "Печенга" в Восточно-Китайском море.

Корабли Тихоокеанского флота 7 мая вышли в дальний поход из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поход продлится более двух месяцев. Экипажи отработают маневрирование, организацию связи, противовоздушной и противолодочной обороны. Корабли заходят в иностранные порты. Планируется, что тихоокеанцы будут участвовать в активной части двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие 2018".