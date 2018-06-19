Российский беспилотный танк получил название "Тачанка"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Беспилотный российский танк, разрабатываемый на базе новейшей боевой платформы Т-14 "Армата", получил название "Тачанка Б", следует из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Танк "Армата"

"Тачанка Б" — разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения", — говорится в докладе.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на основе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", которая станет основой для танков, тяжелых боевых машин пехоты, инженерных машин, тяжелых БТР, машин поддержки танков, разведки и управления.

Ранее главком российских сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что имеются "практически неограниченные возможности" по роботизации "Арматы".

Главными боевыми характеристиками "Арматы" Минобороны называет высокую степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой танк превосходит любые другие виды бронетехники, высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.

В "Армате" применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также с вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. Танк вооружен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с цифровой системой управления огнем.

Рабочие места членов экипажа "Арматы" оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением. Заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения снижена за счет использования "стелс"-технологий.

Впервые "Армату" представили в 2015 году на параде Победы 9 мая в Москве, в 2018 году она будет открыта для публичной демонстрации в ходе форума "Армия-2018".