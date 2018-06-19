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Безопасность

Задраить люки. Как морпехов высаживают в воду на бронетехнике

08:0019.06.2018
(обновлено: 08:05 19.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКолонна бронетранспортеров идет к большому десантному кораблю с целью погрузки на него на учениях морской пехоты Тихоокеанского флотКолонна бронетранспортеров идет к большому десантному кораблю с целью погрузки на него на учениях морской пехоты Тихоокеанского флот
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Преодолеть тысячи миль на корабле, высадиться в море на БТР или БМД, не доходя несколько километров до суши, — на такое способна только морская пехота. Многотонные машины по очереди проваливаются в соленую воду и, прикрываясь пулеметно-пушечным огнем, вереницей устремляются к берегу. О том, как проходят десантные операции на море и что чувствуют морпехи внутри бронетехники, — в материале РИА Новости.

Пришельцы с моря

Высадка десанта на побережье — сложная военная операция. План разрабатывается заранее, но по ходу дела может корректироваться.

"Морпехи почти никогда не воюют абсолютно самостоятельно, — рассказал РИА Новости экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов. — Любые действия на земле или на море обязательно поддерживаются с воздуха. Предварительно проводится артиллерийская и авиационная обработка побережья, в районе высадки находятся корабли поддержки. На берег обязательно выбрасываются штурмовые группы, в том числе и с воздуха".

Большой десантный корабль Иван Грен выходит в Балтийское море для проведения государственных испытаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Плавучий плацдарм: чем интересен большой десантный корабль "Иван Грен"
К району операции морских пехотинцев и технику доставляют большие десантные корабли. За счет малой осадки некоторые БДК могут практически "уткнуться" носом в берег, и техника двинется через носовые ворота прямо на пляж. Либо ее переправляют на сушу по выдвигающимся понтонам. Однако боевая обстановка или сложный рельеф дна не всегда позволяют морякам приблизиться к берегу вплотную. Тогда бронетранспортеры выбрасывают прямо в море, и они вплавь преодолевают оставшееся расстояние.

"Такой способ высадки применяется на необорудованном побережье, когда подойти вплотную десантным кораблям сложно по навигационным показателям. Расстояние, на котором выгружается бронетехника, в среднем составляет от пятисот метров до километра, но в определенных условиях может быть и больше. Причем в бой морская пехота вступает, еще находясь в воде, — противник обязательно оказывает сопротивление, обстреливая сближающиеся с берегом цели — бронетранспортеры, БМД и другую технику".

Главная опасность заключается в том, что поврежденная огнем противника машина может утонуть вместе с экипажем. Поэтому морпехи учатся экстренно покидать бронетранспортер, а в зоне операции всегда присутствуют спасательные суда.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБронетранспортеры с морскими пехотинцами выходят на берег мыса Клерка залива Петра Великого
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Бронетранспортеры с морскими пехотинцами выходят на берег мыса Клерка залива Петра Великого

Прыжок в воду

"Когда ныряешь в море с корабля, ощущения очень неоднозначные, — рассказал РИА Новости морской пехотинец, водитель БТР-82А старший матрос Руслан Архидзянов. — Главное, не растеряться и вовремя включить все приборы. Действиями руководит старший машины, но, конечно, очень важен и уровень подготовки водителя. Благодаря водометному движителю БТР развивает скорость до двенадцати километров в час. Управление машиной осуществляется рулем, с помощью заслонки водомета. Как будто плывешь на катере. А на суше в дело включаются колеса".

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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В отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота, дислоцированной в Севастополе, Архидзянов прослужил около года. За его плечами уже пять успешных высадок на берег из большого десантного корабля.

"Нас неплохо подготовили, поэтому нештатных ситуаций и опасных моментов не было. Такого, чтобы кто-то растерялся, неправильно или не до конца выполнил свои обязанности, — тоже. Многие движения уже выполняешь машинально. Бывает и страшновато, ведь до берега расстояние может быть разное, а глубина большая. Но техника у нас новая, современная, с системами подстраховки и спасения", — говорит водитель БТР. Сам он родом из Казани, суворовец, намерен после службы по призыву поступить в военное училище и связать жизнь с морской пехотой.

© РИА Новости / Андрей СтанавовБТР-82А
© РИА Новости / Андрей Станавов
БТР-82А

Закрепиться на берегу

В распоряжении морской пехоты сегодня несколько образцов плавающей бронетехники, способной преодолевать глубокие водные преграды. В основном это бронетранспортеры различных модификаций. Наиболее современные — БТР-82А. Вооружены скорострельной 30-миллиметровой пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом Калашникова. Для улучшения командной управляемости эти машины оснащены средствами связи пятого поколения и продвинутой системой топографического ориентирования. У БТР-82А по сравнению с предшественниками усиленная броня, усовершенствованная система пожаротушения, и, что немаловажно, они комфортнее для экипажа — установлены кондиционеры.

Обкатка новых бронетранспортеров БТР-82А. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морпехи Каспийской флотилии получили новые БТР-82А
Десантный корабль может выгружать бронетехнику как с кормы, так и с носа. За несколько минут до высадки экипажи запускают двигатели боевых машин и, заняв свои места, задраивают люки. Трюм наполняется выхлопными газами, чтобы морпехи не задохнулись, для проветривания открывают верхний грузовой люк.

Конструкция больших десантных кораблей позволяет осуществлять высадку бронемашин при волнении моря до четырех баллов. В реальных боевых условиях все происходит, как правило, под массированным обстрелом с берега — противник стремится не подпустить десант. И главная задача наводчиков боевых машин — вовремя обнаружить с воды и подавить огневые точки и пехоту противника огнем из штатного вооружения.

"Если я вижу противника, докладываю командиру группы, и он принимает решение на открытие огня, — рассказывает наводчик БТР-82А Виталий Патюк. — Но если по мне стреляют — это считается прямым нападением, я могу без разрешения командира открывать ответный огонь. Дальность стрельбы 30-миллиметровой пушки — четыре с половиной километра. Попасть с такого расстояния вполне реально — надо брать чуть выше цели, с навесом. Для того чтобы было видно, куда летят снаряды, стреляем трассирующими".

В парке "черных беретов" есть и более тяжелая техника — танки Т-72 и Т-80. Плавать они не умеют, поэтому высаживаются непосредственно на побережье, где при их мощной огневой поддержке морская пехота закрепляется и расчищает плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь материка.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВысадка с большого десантного корабля "Цезарь Куников" десанта морской пехоты Черноморского флота России
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Высадка с большого десантного корабля "Цезарь Куников" десанта морской пехоты Черноморского флота России

Вместительный и универсальный

Из больших десантных кораблей в боевом составе Военно-морского флота числятся около двадцати БДК проектов 1171 (типа "Николай Фильченков") и 775 (типа "Цезарь Куников"). К разработке и строительству специальных кораблей для транспортировки боевой техники и высадки морского десанта отечественные судостроители приступили еще в конце 1950-х. Первый большой десантный корабль проекта 1171 "Воронежский комсомолец" заложили в 1964-м на "Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

Сторожевой корабль Адмирал Макаров и корвет Стойкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Самый современный и продвинутый десантный корабль, построенный для ВМФ России, — БДК проекта 11711 "Иван Грен". Он войдет в состав флота в самое ближайшее время. "Грен" вмещает более 300 военнослужащих, 13 танков или 40 бронетранспортеров.
Российские БДК регулярно демонстрируют Андреевский флаг в дальних походах во всех уголках Мирового океана. В Средиземном море действуют в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.

Без десантных кораблей не обойтись в любой крупной военной операции. Их применяли в Югославии, Грузии, важную роль они сыграли во время военной кампании России в Сирии. При этом БДК — многофункциональные, их используют не только для десантирования. Часто они служат спасительными "ковчегами" для мирного населения в разгар военных конфликтов. Так, в 1986-м советских граждан эвакуировали из Йемена, когда там началась гражданская война, в начале 1990-х — личный состав военно-морской базы Нокра в Эфиопии, а в 2008-м на БДК вывозили беженцев из района грузино-абхазского конфликта.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Николай Вилков" под прикрытием вертолетов Ми-8АМТШ во время учений в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой десантный корабль "Николай Вилков" под прикрытием вертолетов Ми-8АМТШ во время учений в Приморском крае
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