Задраить люки. Как морпехов высаживают в воду на бронетехнике

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Преодолеть тысячи миль на корабле, высадиться в море на БТР или БМД, не доходя несколько километров до суши, — на такое способна только морская пехота. Многотонные машины по очереди проваливаются в соленую воду и, прикрываясь пулеметно-пушечным огнем, вереницей устремляются к берегу. О том, как проходят десантные операции на море и что чувствуют морпехи внутри бронетехники, — в материале РИА Новости.
Пришельцы с моря
Высадка десанта на побережье — сложная военная операция. План разрабатывается заранее, но по ходу дела может корректироваться.
"Морпехи почти никогда не воюют абсолютно самостоятельно, — рассказал РИА Новости экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов. — Любые действия на земле или на море обязательно поддерживаются с воздуха. Предварительно проводится артиллерийская и авиационная обработка побережья, в районе высадки находятся корабли поддержки. На берег обязательно выбрасываются штурмовые группы, в том числе и с воздуха".
"Такой способ высадки применяется на необорудованном побережье, когда подойти вплотную десантным кораблям сложно по навигационным показателям. Расстояние, на котором выгружается бронетехника, в среднем составляет от пятисот метров до километра, но в определенных условиях может быть и больше. Причем в бой морская пехота вступает, еще находясь в воде, — противник обязательно оказывает сопротивление, обстреливая сближающиеся с берегом цели — бронетранспортеры, БМД и другую технику".
Главная опасность заключается в том, что поврежденная огнем противника машина может утонуть вместе с экипажем. Поэтому морпехи учатся экстренно покидать бронетранспортер, а в зоне операции всегда присутствуют спасательные суда.
Прыжок в воду
"Когда ныряешь в море с корабля, ощущения очень неоднозначные, — рассказал РИА Новости морской пехотинец, водитель БТР-82А старший матрос Руслан Архидзянов. — Главное, не растеряться и вовремя включить все приборы. Действиями руководит старший машины, но, конечно, очень важен и уровень подготовки водителя. Благодаря водометному движителю БТР развивает скорость до двенадцати километров в час. Управление машиной осуществляется рулем, с помощью заслонки водомета. Как будто плывешь на катере. А на суше в дело включаются колеса".
"Нас неплохо подготовили, поэтому нештатных ситуаций и опасных моментов не было. Такого, чтобы кто-то растерялся, неправильно или не до конца выполнил свои обязанности, — тоже. Многие движения уже выполняешь машинально. Бывает и страшновато, ведь до берега расстояние может быть разное, а глубина большая. Но техника у нас новая, современная, с системами подстраховки и спасения", — говорит водитель БТР. Сам он родом из Казани, суворовец, намерен после службы по призыву поступить в военное училище и связать жизнь с морской пехотой.
Закрепиться на берегу
В распоряжении морской пехоты сегодня несколько образцов плавающей бронетехники, способной преодолевать глубокие водные преграды. В основном это бронетранспортеры различных модификаций. Наиболее современные — БТР-82А. Вооружены скорострельной 30-миллиметровой пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом Калашникова. Для улучшения командной управляемости эти машины оснащены средствами связи пятого поколения и продвинутой системой топографического ориентирования. У БТР-82А по сравнению с предшественниками усиленная броня, усовершенствованная система пожаротушения, и, что немаловажно, они комфортнее для экипажа — установлены кондиционеры.
Конструкция больших десантных кораблей позволяет осуществлять высадку бронемашин при волнении моря до четырех баллов. В реальных боевых условиях все происходит, как правило, под массированным обстрелом с берега — противник стремится не подпустить десант. И главная задача наводчиков боевых машин — вовремя обнаружить с воды и подавить огневые точки и пехоту противника огнем из штатного вооружения.
"Если я вижу противника, докладываю командиру группы, и он принимает решение на открытие огня, — рассказывает наводчик БТР-82А Виталий Патюк. — Но если по мне стреляют — это считается прямым нападением, я могу без разрешения командира открывать ответный огонь. Дальность стрельбы 30-миллиметровой пушки — четыре с половиной километра. Попасть с такого расстояния вполне реально — надо брать чуть выше цели, с навесом. Для того чтобы было видно, куда летят снаряды, стреляем трассирующими".
В парке "черных беретов" есть и более тяжелая техника — танки Т-72 и Т-80. Плавать они не умеют, поэтому высаживаются непосредственно на побережье, где при их мощной огневой поддержке морская пехота закрепляется и расчищает плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь материка.
Вместительный и универсальный
Из больших десантных кораблей в боевом составе Военно-морского флота числятся около двадцати БДК проектов 1171 (типа "Николай Фильченков") и 775 (типа "Цезарь Куников"). К разработке и строительству специальных кораблей для транспортировки боевой техники и высадки морского десанта отечественные судостроители приступили еще в конце 1950-х. Первый большой десантный корабль проекта 1171 "Воронежский комсомолец" заложили в 1964-м на "Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".
Российские БДК регулярно демонстрируют Андреевский флаг в дальних походах во всех уголках Мирового океана. В Средиземном море действуют в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.
Без десантных кораблей не обойтись в любой крупной военной операции. Их применяли в Югославии, Грузии, важную роль они сыграли во время военной кампании России в Сирии. При этом БДК — многофункциональные, их используют не только для десантирования. Часто они служат спасительными "ковчегами" для мирного населения в разгар военных конфликтов. Так, в 1986-м советских граждан эвакуировали из Йемена, когда там началась гражданская война, в начале 1990-х — личный состав военно-морской базы Нокра в Эфиопии, а в 2008-м на БДК вывозили беженцев из района грузино-абхазского конфликта.