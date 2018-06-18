Эксперт оценил создаваемый в России новый боевой корабль

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Новый боевой корабль, который разрабатывается сегодня в России, является техническим компромиссом между большими десантными кораблями (БДК) и вертолетоносцами, производство которых требует значительных средств, заявил в понедельник РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
"Конечно, это не российский "Мистраль" (проект французских вертолетоносцев, не поставленных России из-за санкций – ред.), что видно по его гораздо более низкому водоизмещению. Этот проект – определенный компромисс для нашего флота. Такой корабль проще и дешевле создать. К тому же, в связи с санкциями наше военное руководство ориентируется исключительно на отечественных поставщиков комплектующих",- сказал Мураховский.
Эксперт пояснил, что по своим характеристикам и функционалу новая разработка будет ближе к УДК (универсальному десантному кораблю), который способен высаживать десант с помощью катеров и вертолетов. Кроме того, у этого корабля будут расширены возможности управления, как корабельной группировкой, так и десантом на суше.
Сфера применения
"У нас есть островные зоны (Курилы – ред.), кроме того, существует необходимость военного обеспечения нашего анклава – Калининградской области, а также потребность поддерживать нашу эскадру в восточной части Средиземного моря в связи с операцией в Сирии. Чтобы выполнять эти цели, на каждое из этих направление нужно поставить как минимум по два таких корабля", — считает Мураховский.