Белорусский спецназ прибыл в Россию на учения "Славянское братство"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Белорусские военные прибыли под Новороссийск для участия в учениях "Славянское братство 2018", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Накануне на железнодорожную станцию "Тоннельная" под Новороссийском прибыл эшелон с воинским контингентом сил специальных операций вооруженных сил республики Беларусь, который будет принимать учение в совместном тактическом учении "Славянское братство 2018", — говорится в сообщении.

Всего для участия в международных маневрах на полигон "Раевский" (Краснодарский край) из белорусского Витебска воинским эшелоном были доставлены около 250 десантников и более 40 единиц военной техники (БТР-80, МАЗ).

Российские десантники устроили торжественный прием в честь прибытия белорусских коллег, после чего они совместной колонной совершили 15-километровый марш на полигон "Раевский".

Совместные тактические учения "Славянское братство 2018" будут проходить на полигоне "Раевский" с 18 по 28 июня. Руководить манёврами десантников России, Белоруссии и Сербии будет заместитель командующего российских ВДВ по миротворческим операциям Александр Вязников.