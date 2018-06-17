ВКС взяли на сопровождение ракету со спутником "Глонасс-М"

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ взяли на сопровождение наземными средствами ракету "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М", сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Стартовавшая в 00.46 мск с космодрома Плесецк ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 00.49 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", — говорится в сообщении.