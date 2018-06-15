Управляемый занос. Как обучают водителей Гаража особого назначения

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Внезапный срыв колес на льду, упавшее на дорогу дерево или автоматная очередь с обочины — водителей, способных быстро и адекватно отреагировать на подобные угрозы на дороге, не так много. Этому не учат в автошколе, а освоить навыки экстренного маневрирования в толкотне городских пробок по пути на работу невозможно. Корреспондент РИА Новости прошел курс контраварийной езды на полигоне Федеральной службы охраны и выяснил, как готовят водителей, ответственных за жизнь первых лиц государства.

Водители специального назначения

Полигон автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны России находится в нескольких километрах от Горьковского шоссе, в подмосковной Купавне. Скрытый в лесу автодром окружен бетонным забором, неприметные серые ворота, никаких табличек и надписей — с первого взгляда масштабы сооружения оценить сложно.

Технологическое оборудование автодрома позволяет моделировать практически любую дорожную ситуацию в разных погодных условиях — занос автомобиля, неожиданное возникновение препятствия на дороге, аквапланирование, скоростное маневрирование. Здесь же сотрудники Гаража особого назначения (ГОН) отрабатывают действия при нападении на кортеж, уход от погони, прикрытие автомобиля с VIP-персоной, движение в колонне. Задача инструкторов — научить водителей быстро и четко принимать решения, а некоторые навыки довести до автоматизма.

Кроме того, специалисты апробируют на полигоне новые типы автомобилей, поступающие на баланс госохраны. Их гоняют на запредельных режимах, подтверждая заявленные технические характеристики и соответствие высоким требованиям по безопасности. Недавно здесь проверяли и новый лимузин, разработанный для президента России в рамках проекта "Кортеж". Без этого, по словам сотрудников полигона, ни один автомобиль к эксплуатации в ФСО допущен не будет.

На службу в Гараж особого назначения (ГОН) непросто устроиться даже штатному сотруднику ФСО. Чтобы претендовать на должность водителя ГОН, нужно иметь за плечами пять-десять лет служебного стажа. Как правило, молодым сотрудникам сначала доверяют микроавтобусы "Газель" или "Форд Транзит". Затем пересаживают на какой-нибудь легковой автомобиль, например "Форд Фокус".

Только зарекомендовав себя ответственным, безупречным, спокойным и профессиональным водителем, можно получить "путевку" в ГОН, укомплектованный дорогостоящей техникой со спецсигналами. Но и тут за руль представительского "Мерседеса", закрепленного за чиновником высокого ранга, сажают не сразу — на первых порах дают простые задания, скажем, перегонять автомобили по территории гаража. Потом допускают к управлению машинами сопровождения и только после этого доверяют автомобили первых лиц.

Обычно к этому моменту спецводителям уже 30-35 лет. Этот возраст считается наиболее оптимальным для такой работы: реакция и инстинкты все еще на высоте, но человек уже достаточно опытен, его действия взвешенны и обдуманны и, что самое главное, он спокоен и рассудителен на дороге.

Полигон ФСО построили в 2008 году. Это уникальное сооружение не имеет аналогов в России ни по площади, ни по качеству асфальтового покрытия, ни тем более по уровню оснащенности всевозможными инженерными коммуникациями. Проект реализовывался при участии известного немецкого разработчика трасс "Формулы-1" Германа Тильке. Еще один его проект в России — гоночная трасса в Сочи.

Общая площадь полигона достигает 66 тысяч квадратных метров, непосредственно учебно-тренировочный комплекс занимает 48 тысяч квадратных метров. Вокруг площадки оборудовано спортивное кольцо протяженностью 1,5 километра. Автодром располагает сухой и смачиваемой при помощи поливочных устройств поверхность, а для отработки действий водителя при аквапланировании имеется специальная "ванна" длиной 60 метров.

Водная преграда и "змейка"

Возможность пройти здесь курс контраварийного вождения есть не только у сотрудников ФСО, но и у обычных граждан. Для водителей, желающих улучшить навыки и оценить свои возможности на практике, специалисты автодрома разработали несколько учебных программ. В рамках базового курса обучают основным техническим приемам безопасного управления автомобилем, экстренному торможению и маневрированию, учат правильно чувствовать габариты автомобиля.

Пожалуй, главная ценность таких курсов заключается в том, что подготовкой водителей занимаются высококлассные профессионалы по методикам, разработанным несколькими поколениями инструкторов за более чем вековую историю Гаража особого назначения.

Для практических занятий используются списанные оперативные "Форды Фокусы" и "Мерседесы" S-класса. Солидный пробег, потертая обивка салонов и видавшее виды лакокрасочное покрытие — видно, что автомобили здесь эксплуатируются нещадно. Однако, несмотря на потрепанную внешность, вся техника абсолютно исправна. Машину с неполадками на полигон просто не пустят — подтекающее моторное масло, антифриз или другие технические жидкости испортят дорогостоящее покрытие и оборудование.

Перед занятиями инструкторы обращают внимание на правильную посадку. Руки на рулевом колесе должны быть в положении "без пятнадцати три" или "без десяти два". Спинка кресла устанавливается практически вертикально, а само сиденье регулируется таким образом, чтобы при нажатии на педаль тормоза до упора правая нога полностью не выпрямлялась. Отрывать плечи и спину от кресла во время руления нельзя.

Первое испытание — классическая "змейка" — выполняется на "Форде Фокусе", оборудованном только антиблокировочной системой. Многим это упражнение знакомо еще с автошколы, однако инструкторы ФСО усложнили его, уменьшив расстояние между конусами. Еще труднее проехать между препятствиями задним ходом. Вертеть головой и оборачиваться в поисках нужной траектории запрещено — маршрут прокладывается только по зеркалам заднего вида.

Следующее упражнение — объезд препятствия с торможением на участке скользкого покрытия, коэффициент сцепления которого соответствует ледяной поверхности. Инструкторы напоминают о правильной технике торможения — чтобы эффективно сбросить скорость, нужно не плавно давить на педаль тормоза, а резко бить по ней изо всех сил. Иначе теряются драгоценные секунды, и, соответственно, добавляются метры тормозного пути. Суть упражнения в том, чтобы набрать скорость 60-70 километров в час и экстренно остановиться, маневрируя при этом между двумя рядами водных преград.

Справиться с этой задачей оказалось гораздо сложнее, чем проехать разминочную "змейку". Трехсотсильная пятилитровая "восьмерка", утробно урча, уверенно разгоняет "Мерседес". Ста метров вполне хватает, чтобы набрать нужную скорость перед зоной торможения: удар по педали тормоза, резкий поворот руля — первое препятствие осталось по левому борту, но на скользком покрытии сразу же начинает развиваться занос. Теперь необходимо "поймать" машину, выровнять ее, попасть в створ из столбов воды и проехать между ними. С первого, второго и даже третьего раза это не получается.

Ближе к десятой попытке движения рулем уже точнее и осознаннее, удается даже несколько раз заработать твердую четверку. Но инструктор сигнализирует о завершении этого этапа занятий и смене автомобилей для выполнения так называемого лосиного теста — объезда внезапно возникшего на дороге препятствия.

Главное условие здесь — тормоза можно использовать только после объезда преграды, чтобы не отправить машину в занос еще в самом начале. На скорости около 70 километров в час после резкой смены курса "Форд" кидает в стороны, заставить его вернуться в свой ряд очень сложно.

"Старайтесь рулить и не бойтесь выкручивать руль в обратную сторону еще до того, как проехали препятствие. В противном случае вы потеряете время и уже не попадете на нужную траекторию", — советует по рации инструктор.

Тут особенно чувствуются плюсы и минусы конструкции учебных автомобилей. Лосиный тест выполняется на сухом покрытии, но справиться с заносом заднеприводного "Мерседеса" даже на мокром асфальте гораздо легче. Хотя, безусловно, более предсказуемым поведением в заносе представительские "немцы" обязаны длинной базе и весу в две тонны. Кроме того, S-класс оборудован системой стабилизации. Правда, инструкторы советуют в экстренной ситуации особо не рассчитывать на электронных помощников — иммунитета от заноса они не дают.

"Бешеная корова"

Тренажер "Динамическая плита заноса" представляет собой установленную на уровне асфальта подвижную площадку, которая имитирует неожиданный боковой удар в заднюю часть автомобиля на скорости от 25 до 65 километров в час. После воздействия машину мгновенно разворачивает. Основная сложность при выполнении этого упражнения — вовремя распознать момент удара и быстро определить направление заноса. Тренажер имитирует удары с разных сторон.

"Рулем работаем неэффективно, слишком медленно. Рано отказались от борьбы. Левый занос не распознали. Старайтесь сконцентрироваться на ощущениях", — похрипывает в рации голос наставника.

После нескольких неудачных попыток все же удается приспособиться и вовремя ловить "взбесившийся" "Мерседес". По словам инструкторов, в такой ситуации важно очень быстро работать рулем и не бояться докручивать его до упора. Если машину развернуло на 90 градусов и более, выправить ее уже не получится.

Еще одно интересное упражнение сотрудники полигона называют "Бешеная корова". Выполняется на переднеприводном "Форде", но с одной особенностью: задняя часть автомобиля устанавливается на специальную тележку с колесиками и вывешивается над дорогой. Таким образом имитируется непрерывный занос задней оси автомобиля. С этим приспособлением необходимо пройти все ту же "змейку". Сделать это непросто — багажник "Форда" все время пытается забежать вперед. Машина и вправду движется как корова на льду. Объезжать конусы на такой конструкции удается лишь при грамотной работе с педалью газа, но только на небольшой скорости — 15-20 километров в час.

Безусловно, эти приемы — далеко не все, чему учат водителей Гаража особого назначения. Их работа предполагает регулярные тренировки на протяжении многих лет, что превращает рядовых водителей в профессионалов экстра-класса. А доступные обычным автолюбителям двухдневные курсы контраварийного вождения позволяют проверить имеющиеся навыки и, как подчеркивают инструкторы АМК ФСО, научиться критически относиться к собственным возможностям на дороге.