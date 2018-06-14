В мире могут появиться новые страны с ядерным потенциалом, заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Нельзя полностью исключить появление новых стран с военным ядерным потенциалом, в этих условиях высока значимость Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
При этом Рябков выразил сожаление, что нынешняя международная обстановка негативно влияет на ДНЯО, в том числе нарастают противоречия между странами-участницами договора.
"К сожалению, и к 50-летнему рубежу мы подходим в очень непростых условиях. Существенное негативное влияние на ситуацию внутри ДНЯО оказывает нынешняя международная обстановка, которая характеризуется ростом стратегической непредсказуемости", — добавил он.
На мероприятии, которое проходит в доме приемов МИД РФ, присутствуют представители российского внешнеполитического ведомства, заместитель посла США Энтони Годфри, посол Австралии Петер Теш, представители посольств Бразилии, Ирана, Сингапура и ряда других стран.