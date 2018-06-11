Белорусские десантники примут участие в учении "Славянское братство-2018"

МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Около 250 десантников из Белоруссии примут участие в белорусско-российско-сербском тактическом учении "Славянское братство-2018", которое пройдет в Новороссийске, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.

"Сегодня батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады убыл в город Новороссийск для участия в белорусско-российско-сербском тактическом учении "Славянское братство – 2018", которое пройдет с 18 по 29 июня… Общее количество участников учения от белорусской стороны составляет около 250 военнослужащих", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По его информации, в ходе учения будут отработаны вопросы совместных действий подразделений вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Военнослужащие смогут обменяться опытом при выполнении условных контртеррористических задач, повысить уровень взаимодействия подразделений и выработать у личного состава "высокие боевые качества, морально-психологическую устойчивость при выполнении совместных задач", отметили в пресс-службе.

"Особенностью данного учения будет являться десантирование личного состава с больших высот (более 2000 метров) и на большие дальности (до 50 километров)", — рассказали в Минобороны.

Активная фаза учения пройдет с 26 по 28 июня.