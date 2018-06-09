"Сухим" сказали НАТО. Как Украина адаптирует авиацию под стандарты альянса

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Украина решила усовершенствовать самолеты-разведчики Су-24МР: увеличить радиус обзора, ускорить доставку разведданных, а также привести средства навигации и связи в соответствие с требованиями НАТО. О том, почему эта модернизация может завершиться, не начавшись, — в материале РИА Новости.

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На днях руководство Одесского авиационного завода презентовало военным атташе НАТО свое видение развития боевой авиации Воздушных сил Украины, представив перспективный проект самолетов-разведчиков Су-24МР. Вся модернизация сводится к замене устаревшей электроники на современную. По заявлению разработчиков, это обеспечит более широкие возможности ведения разведки и увеличит дальность обнаружения наземных целей.

Кроме того, бортовую аппаратуру планируется подогнать под требования ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и НАТО. В том, что украинские специалисты блестяще справятся с этой задачей, главный конструктор авиапредприятия Валентин Гостищев не сомневается. Однако у опрошенных авиационных экспертов на этот счет другое мнение.

Чтобы оборудовать советские самолеты-разведчики аппаратурой НАТО, необходимо разрешение руководства альянса, убежден генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. На несогласованную продажу опознавательной аппаратуры добровольно никто не пойдет, такие действия можно приравнять к государственной измене и шпионажу.

"Украине эти Су-24МР, вероятнее всего, достались вместе с системами опознавания СССР, которые никак не коррелируются с натовскими, — подчеркнул Попов в беседе с РИА Новости. — Системы опознавания "свой-чужой" Украина производить не может, такие приборы закупаются за рубежом, в какой-то из стран НАТО, у специализированных предприятий. И еще вопрос, позволит ли руководство альянса провести подобную модернизацию и приобрести соответствующую аппаратуру. Передав ее, НАТО раскроет часть своих секретов, ведь система опознавания "свой-чужой" в угрожаемый период очень важна для сил и средств противовоздушной обороны".

В стремлении побыстрее переоборудовать боевые самолеты под натовские стандарты эксперт увидел "мечтания о будущем и надежды на то, что Украину в ближайшие пять-семь лет все-таки примут в альянс".

"Подпольная" модернизация

После разрыва ВТС с Россией в части модернизации и ремонта военной техники Украине приходится рассчитывать исключительно на себя. И хотя представители украинского ОПК регулярно сообщают об успешной постановке на крыло обновленных истребителей, бомбардировщиков, военно-транспортных самолетов, все это выглядит пустой бравадой. Причем акцент обычно делается не столько на реальном повышении боевой эффективности техники, сколько на самом факте замены российских комплектующих украинскими или западными.

"Скорее всего, те системы, о замене которых идет речь, потихоньку выходят из строя, и их ремонт из-за отсутствия российских комплектующих уже становится невозможным, — рассказал РИА Новости авиационный эксперт, главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. — Все эти телодвижения не от хорошей жизни. Проще было бы решить проблему, купив оборудование или новые самолеты в России, но Украина себе это позволить не может. Видимо, украинские политики хотят показать НАТО, что у них имеется определенное количество боеспособной техники, и под этим предлогом выпросить денег на модернизацию".

На Украине есть предприятия, которые производят радиоэлектронное оборудование, и, наверное, с задачей переоснащения самолета они еще справятся. Что касается более сложных операций, таких как ремонт или замена двигателей на новые, то, конечно, это совершенно нереально.

Еще одна деталь: при усовершенствовании и дооборудовании авиационной техники важна гарантия разработчика самолета и завода-производителя. Проводя модернизацию, украинские специалисты должны согласовать действия с профильным конструкторским бюро, то есть с КБ "Сухого", несмотря на то, что самолеты произведены несколько десятков лет назад.

"Ответственность за безопасность полетов, будь то военные или гражданские самолеты, всегда возлагается не только на эксплуатанта, но и на изготовителя. Модернизация Су-24МР наверняка будет проводиться без согласования, по сути, подпольно. Они могут и новые двигатели поставить, например Pratt&Whitney, только получится уже совсем другой самолет", — добавил Попов.

Непосильное наследие

После распада Советского Союза Украине достался огромный авиационный парк, тысячи танков, артиллерия, средства противовоздушной обороны. Но сейчас вся эта техника морально устарела и нуждается в глубокой модернизации и ремонте. Поэтому большая часть вооружения доживает свой век на базах хранения.

Военное руководство страны не первый год пытается решить вопрос обеспечения армии современным вооружением, особенно после начала боевых действий в Донбассе. Так, например, президент Петр Порошенко в 2017 году представил модернизированную версию танка Т-72А, отличающуюся от стандартного танка динамической защитой "Нож", новыми приборами ночного видения и даже кондиционером. Однако серийное производство таких машин и массовое обновление существующего парка этой моделью весьма сомнительно. Сообщалось также о неудачных результатах модернизации танков Т-64БМ "Булат", которые оказались непригодными для эксплуатации в условиях боевых действия из-за большого веса и слабого двигателя.

Известно и о многочисленных попытках украинских конструкторов разработать собственную бронетехнику. Так, на выставке "Оружие и безопасность — 2017" в Киеве представили новейшую, по словам разработчиков, боевую машину огневой поддержки "Страж". Эта машина создана на базе танка Т-64, вместо башни установлены боевой модуль "Дуплет", скопированный с советской пушки 2А42, тульский противотанковый комплекс "Конкурс" и навесная динамическая защита "Контакт-1" образца 1982 года. Немало дискуссий вызвали и еще более экзотические образцы "боевой" техники, такие как БМП "Азовец", бронеавтомобиль "Овод" или плавающий бронетранспортер "Варан".

Не лучше обстоят дела и с Военно-морскими силами. В 2014 году большая часть боевых кораблей и судов украинского флота подняли флаг ВМФ России, некоторые Москва все же вернула Киеву. Сейчас в составе ВМС Украины в основном вспомогательные суда и катера, предназначенные для охраны морских границ. Какой-либо модернизацией, а тем более строительством новых кораблей в ближайшее время украинская судостроительная отрасль заниматься не планирует. Не потому, что не хочет, — нет денег.