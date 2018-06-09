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Безопасность

"Сухим" сказали НАТО. Как Украина адаптирует авиацию под стандарты альянса

08:0009.06.2018
(обновлено: 08:01 09.06.2018)
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CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MRСамолет Су-24МР украинских ВВССамолет Су-24МР украинских ВВС
CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MR

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Украина решила усовершенствовать самолеты-разведчики Су-24МР: увеличить радиус обзора, ускорить доставку разведданных, а также привести средства навигации и связи в соответствие с требованиями НАТО. О том, почему эта модернизация может завершиться, не начавшись, — в материале РИА Новости.

Сойти за своего

На днях руководство Одесского авиационного завода презентовало военным атташе НАТО свое видение развития боевой авиации Воздушных сил Украины, представив перспективный проект самолетов-разведчиков Су-24МР. Вся модернизация сводится к замене устаревшей электроники на современную. По заявлению разработчиков, это обеспечит более широкие возможности ведения разведки и увеличит дальность обнаружения наземных целей.

Самолет Су-25 украинских ВВС
© Flickr / Ryan
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Кроме того, бортовую аппаратуру планируется подогнать под требования ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и НАТО. В том, что украинские специалисты блестяще справятся с этой задачей, главный конструктор авиапредприятия Валентин Гостищев не сомневается. Однако у опрошенных авиационных экспертов на этот счет другое мнение.

Чтобы оборудовать советские самолеты-разведчики аппаратурой НАТО, необходимо разрешение руководства альянса, убежден генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. На несогласованную продажу опознавательной аппаратуры добровольно никто не пойдет, такие действия можно приравнять к государственной измене и шпионажу.

"Украине эти Су-24МР, вероятнее всего, достались вместе с системами опознавания СССР, которые никак не коррелируются с натовскими, — подчеркнул Попов в беседе с РИА Новости. — Системы опознавания "свой-чужой" Украина производить не может, такие приборы закупаются за рубежом, в какой-то из стран НАТО, у специализированных предприятий. И еще вопрос, позволит ли руководство альянса провести подобную модернизацию и приобрести соответствующую аппаратуру. Передав ее, НАТО раскроет часть своих секретов, ведь система опознавания "свой-чужой" в угрожаемый период очень важна для сил и средств противовоздушной обороны".

В стремлении побыстрее переоборудовать боевые самолеты под натовские стандарты эксперт увидел "мечтания о будущем и надежды на то, что Украину в ближайшие пять-семь лет все-таки примут в альянс".

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС УкраїниСамолет Су-24МР украинских ВВС
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України
Самолет Су-24МР украинских ВВС

"Подпольная" модернизация

После разрыва ВТС с Россией в части модернизации и ремонта военной техники Украине приходится рассчитывать исключительно на себя. И хотя представители украинского ОПК регулярно сообщают об успешной постановке на крыло обновленных истребителей, бомбардировщиков, военно-транспортных самолетов, все это выглядит пустой бравадой. Причем акцент обычно делается не столько на реальном повышении боевой эффективности техники, сколько на самом факте замены российских комплектующих украинскими или западными.

МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме под Киевом
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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"Скорее всего, те системы, о замене которых идет речь, потихоньку выходят из строя, и их ремонт из-за отсутствия российских комплектующих уже становится невозможным, — рассказал РИА Новости авиационный эксперт, главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. — Все эти телодвижения не от хорошей жизни. Проще было бы решить проблему, купив оборудование или новые самолеты в России, но Украина себе это позволить не может. Видимо, украинские политики хотят показать НАТО, что у них имеется определенное количество боеспособной техники, и под этим предлогом выпросить денег на модернизацию".

На Украине есть предприятия, которые производят радиоэлектронное оборудование, и, наверное, с задачей переоснащения самолета они еще справятся. Что касается более сложных операций, таких как ремонт или замена двигателей на новые, то, конечно, это совершенно нереально.

Еще одна деталь: при усовершенствовании и дооборудовании авиационной техники важна гарантия разработчика самолета и завода-производителя. Проводя модернизацию, украинские специалисты должны согласовать действия с профильным конструкторским бюро, то есть с КБ "Сухого", несмотря на то, что самолеты произведены несколько десятков лет назад.

"Ответственность за безопасность полетов, будь то военные или гражданские самолеты, всегда возлагается не только на эксплуатанта, но и на изготовителя. Модернизация Су-24МР наверняка будет проводиться без согласования, по сути, подпольно. Они могут и новые двигатели поставить, например Pratt&Whitney, только получится уже совсем другой самолет", — добавил Попов.

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС УкраїниСамолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС

Непосильное наследие

После распада Советского Союза Украине достался огромный авиационный парк, тысячи танков, артиллерия, средства противовоздушной обороны. Но сейчас вся эта техника морально устарела и нуждается в глубокой модернизации и ремонте. Поэтому большая часть вооружения доживает свой век на базах хранения.

Военное руководство страны не первый год пытается решить вопрос обеспечения армии современным вооружением, особенно после начала боевых действий в Донбассе. Так, например, президент Петр Порошенко в 2017 году представил модернизированную версию танка Т-72А, отличающуюся от стандартного танка динамической защитой "Нож", новыми приборами ночного видения и даже кондиционером. Однако серийное производство таких машин и массовое обновление существующего парка этой моделью весьма сомнительно. Сообщалось также о неудачных результатах модернизации танков Т-64БМ "Булат", которые оказались непригодными для эксплуатации в условиях боевых действия из-за большого веса и слабого двигателя.

Украинский фрегат Гетман Сагайдачный
© AFP 2018 / Genya Savilov
"Дайте грошей". Как украинский флот умирает без денег
Известно и о многочисленных попытках украинских конструкторов разработать собственную бронетехнику. Так, на выставке "Оружие и безопасность — 2017" в Киеве представили новейшую, по словам разработчиков, боевую машину огневой поддержки "Страж". Эта машина создана на базе танка Т-64, вместо башни установлены боевой модуль "Дуплет", скопированный с советской пушки 2А42, тульский противотанковый комплекс "Конкурс" и навесная динамическая защита "Контакт-1" образца 1982 года. Немало дискуссий вызвали и еще более экзотические образцы "боевой" техники, такие как БМП "Азовец", бронеавтомобиль "Овод" или плавающий бронетранспортер "Варан".

Не лучше обстоят дела и с Военно-морскими силами. В 2014 году большая часть боевых кораблей и судов украинского флота подняли флаг ВМФ России, некоторые Москва все же вернула Киеву. Сейчас в составе ВМС Украины в основном вспомогательные суда и катера, предназначенные для охраны морских границ. Какой-либо модернизацией, а тем более строительством новых кораблей в ближайшее время украинская судостроительная отрасль заниматься не планирует. Не потому, что не хочет, — нет денег.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПолигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Полигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводе
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Безопасность
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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kdf72
Черенки от швабры, запросто под новейшие пушки прокатят...
09:00
09.06.2018
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loj.1112018
Очередная байка из свидомого склепа. На модернизацию такого рода у украины нет денег. Да и смысла от нее нет. В НАТО ее все равно никто не примет. А сами самолеты нуждаются в кап ремонте. Т.к. свой безопасный ресурс они давно отлетали. Но его украина, в силу своей деградации провести не сможет.
08:47
09.06.2018
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Макс Веснин
НАТО это бизнес, а в России это защита, если исключить коррупцию методом Сталина. То защита в России настоящая!
08:47
09.06.2018
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dallas.83
Закрутить пару гаек и покрасить самолет в американский флаг? О какой адаптации они несут?! Если они даже корабли не в состоянии содержать, продают их на лом... Ну только если под словом "адаптация" они подразумевают утилизацию, то еще можно поверить. Нет авиации - нет проблем! Помниться они уже притаскивали на выставку свое инновационное вооружение... Бронетранспортер Второй мировой с рогаткой вместо башни, похерили наверно где то... Серьезно что тут скажешь, его ж не красили еще с тех времен! Работа колоссальная проделана, его ж еще нужно было притащить туда! Не знаю волоком иль до толкали, но ребята молодцы не теряли надежды.
08:44
09.06.2018
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