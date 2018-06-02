Россия приняла у Китая эстафету на проведение конкурса "Мастер-оружейник"

САМАРА, 2 июн — РИА Новости. Конкурс по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" в рамках Армейских международных игр, который проводился в 2017 году в Китае, в этом году пройдет на полигоне "Учебный" в Пензенской области, сообщает в субботу пресс-служба Центрального военного округа.
По данным пресс-службы, всеармейский этап продлится до 9 июня. В соревнованиях, которые пройдут в пять этапов, принимают участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск и Северного флота, которые ранее одержали победы в бригадных, армейских и окружных этапах конкурса. Также в соревнованиях представлена команда принимающей стороны — Пензенского артиллерийского инженерного училища.
Отмечается, что участники соревнований будут состязаться в экстремальной буксировке и выполнении ремонта поврежденных гаубиц, зенитных установок и реактивной системы залпового огня "Град". В рамках конкурса пройдут также оружейный биатлон и эстафета ремонтных взводов.