Западный военный округ получит четыре корабля с ракетами "Калибр"

ТОРОПЕЦ, (Тверская область), 2 июн — РИА Новости. Западный военный округ (ЗВО) в текущем году получит свыше двух тысяч образцов вооружения и военной техники, в том числе четыре новейших корабля с ракетами "Калибр", рассказал в субботу журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Мы более двух тысяч различных образцов вооружения и техники получаем в 2018 году по гособоронзаказу, по состоянию на 1 июня мы уже получили порядка 150 образцов", — сказал командующий.

Он пояснил, что в основном это автомобильная техника различного назначения и современные радиолокационные станции (РЛС). В частности, полученная недавно для радиотехнического полка РЛС повысила его возможности по обнаружению воздушных целей практически на 40%.

"Мы и в этом году продолжим получение самых современных самолетов Су-30СМ и Су-35 для вооружения авиационных частей 6-й армии ВВС и ПВО, получим четыре новых малых ракетных корабля для Балтийского флота (входит в состав ЗВО – ред.), которые имеют на вооружении ракеты "Калибр", что кардинально повысит боевые возможности флота, и другие образцы вооружения и техники", — перечислил Картаполов. Он подчеркнул, что с получением всех этих образцов доля современного вооружения округа возрастет на 4,5%.

Командующий также сообщил, что войска округа укомплектованы вооружением и военной техникой на 99,9%, при этом их исправность составляет 98%, а личным составом — на 80%. "Все боевые части укомплектованы личным составом более чем на 95%", — заключил Картаполов.