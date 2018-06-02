Под Тверью введут в эксплуатацию арсенал для хранения боеприпасов

ТОРОПЕЦ (Тверская область), 2 июн — РИА Новости. Арсенал для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов будет введен в эксплуатацию в городе Торопец Тверской области в октябре текущего года, заявил журналистам в субботу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Арсенал завершает строительство в современном стиле в соответствии с планом, утвержденным министром обороны. Строительство арсенала находится в финальной стадии, он должен быть введен в эксплуатацию до конца года, в октябре мы планируем завершить его строительство в полном объеме и ввести в строй", — сказал замглавы Минобороны, который находится с рабочей поездкой в войсках Западного военного округа для проверки хода строительства объектов военной инфраструктуры.

Булгаков пояснил, что арсенал — это территория местности, оборудованная бетонными хранилищами для хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в тех условиях, которые им предписаны. "Он обеспечивает их надежное и безопасное хранение, защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва", — подчеркнул Булгаков.

"Если хранить нынешние арсеналы с тем, что было раньше — хранение на открытых площадках и в деревянных хранилищах, — и сегодня в бетонных (хранилищах), разница будет примерно такой: то ли ходить в бронежилете, защищающем от поражения пулями и осколками, то ли ходить без бронежилета", — отметил замминистра обороны.

Как отметил Булгаков, комплекс для проживания личного состава арсенала центра материально-технического обеспечения ЗВО уже введен в эксплуатацию. Он рассчитан на проживание 200 военнослужащих, которые в нем разместятся уже в субботу.

"В административной зоне арсенала мы построили комплекс для проживания личного состава замкнутого цикла жизнеобеспечения, когда военнослужащий, не выходя из казармы на улицу, получает все услуги, которые ему необходимы, по питанию, банно-прачечному обслуживанию, занятию спортом и т.д. Этот комплекс включает в себя все необходимые помещения, размещенные под одной крышей", — сказал замглавы Минобороны.

Жилой комплекс арсенала создан по новой технологии из быстровозводимых сооружений. Они представляют собой постройки блочно-модульного типа с возможностью автономного энерго- и водоснабжения. При необходимости сооружения контейнерного типа можно быстро разобрать и переместить в другое место. В них есть все необходимые условия для комфортного проживания личного состава. Комплекс оборудован спальными помещениями, сауной, спортивным залом, столовой, кафе, комнатой духовного воспитания с находящимися в ней иконами, предназначенной для общения военнослужащих со священнослужителями и моления, комнатой для хранения оружия, душевыми, медицинским пунктом.

Ранее Булгаков заявил, что возводимый в городе Торопец Тверской области арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов отвечает самым высоким мировым стандартам.