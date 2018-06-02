Под Тверью введут в эксплуатацию арсенал для хранения боеприпасов

ТОРОПЕЦ (Тверская область), 2 июн — РИА Новости. Арсенал для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов будет введен в эксплуатацию в городе Торопец Тверской области в октябре текущего года, заявил журналистам в субботу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Булгаков пояснил, что арсенал — это территория местности, оборудованная бетонными хранилищами для хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в тех условиях, которые им предписаны. "Он обеспечивает их надежное и безопасное хранение, защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва", — подчеркнул Булгаков.
"Если хранить нынешние арсеналы с тем, что было раньше — хранение на открытых площадках и в деревянных хранилищах, — и сегодня в бетонных (хранилищах), разница будет примерно такой: то ли ходить в бронежилете, защищающем от поражения пулями и осколками, то ли ходить без бронежилета", — отметил замминистра обороны.
"В административной зоне арсенала мы построили комплекс для проживания личного состава замкнутого цикла жизнеобеспечения, когда военнослужащий, не выходя из казармы на улицу, получает все услуги, которые ему необходимы, по питанию, банно-прачечному обслуживанию, занятию спортом и т.д. Этот комплекс включает в себя все необходимые помещения, размещенные под одной крышей", — сказал замглавы Минобороны.
Ранее Булгаков заявил, что возводимый в городе Торопец Тверской области арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов отвечает самым высоким мировым стандартам.