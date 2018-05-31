МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Комплексы "Искандер-М", поставленные на вооружение Второй армии, значительно повысили ее боеспособность, заявил командующий Второй армией генерал-майор Рустам Мурадов.
"Переоснащение ракетной бригады на комплекс "Искандер-М" значительно повысило боевую мощь объединения", — сказал Мурадов в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.
Он отметил, что высокий уровень подготовки и боеготовности армии был подтвержден в апреле текущего года в результате внезапной проверки.
Мурадов заверил президента РФ Владимира Путина, что "задачи любого масштаба и сложности, поставленные верховным главнокомандующим, будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки".