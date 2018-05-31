Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами. Архивное фото

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами. Архивное фото

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Комплексы "Искандер-М", поставленные на вооружение Второй армии, значительно повысили ее боеспособность, заявил командующий Второй армией генерал-майор Рустам Мурадов.

"Переоснащение ракетной бригады на комплекс "Искандер-М" значительно повысило боевую мощь объединения", — сказал Мурадов в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

Он отметил, что высокий уровень подготовки и боеготовности армии был подтвержден в апреле текущего года в результате внезапной проверки.

Командующий Второй армией заявил, что "личный состав осваивает новейшее вооружение и военную технику, повышает выучку, подкрепленную опытом борьбы с международным терроризмом в Сирии".

Мурадов заверил президента РФ Владимира Путина, что "задачи любого масштаба и сложности, поставленные верховным главнокомандующим, будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки".