Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57, снятое с беспилотника.

Кадры сделаны во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2018". Истребители имитировали боевой разворот и атаку наземных целей условного противника, сообщает телеканал.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Серийную партию из 12 машин ВКС России получат в 2019-м.