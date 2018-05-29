В российских вузах в 2017 году открылись 12 новых военных кафедр

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Двенадцать новых военных кафедр в высших учебных заведениях открылись в прошлом году в России, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.

"Продолжаем открывать в учебных заведениях новые военные кафедры. В прошлом году открыли пять в Центральном федеральном округе, по три – в Сибирском и Северо-Западным федеральных округах и одна кафедра в Дальневосточном округе", — сказал Шойгу.

"Мы с вами много говорили о том, что нам надо максимальному количеству молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах. Мы эту работу продолжаем. У нас начали появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты", — продолжил глава Минобороны.

Шойгу отметил, что вместе с членами Общественного совета были подготовлены законы, в соответствии с которыми можно проходить службу без отрыва от учебы.

Министр подчеркнул, что подобной системы нет ни в одной стране бывшего СССР. "Он [проект] показал свою максимальную эффективность. С удовольствием ребята занимаются, служат, носят форму", — добавил глава Минобороны.