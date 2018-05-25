Боевой состав ВКС России усовершенствуют с учетом сирийского опыта

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Боевой состав Воздушно-космических сил (ВКС) России усовершенствуют с учетом полученного в Сирии опыта, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Серьезным экзаменом для Воздушно-космических сил стала специальная операция в Сирийской Арабской Республике, в которой на ротационной основе приняло участие большинство летного и инженерно-технического состава", — заявил Шойгу.

Он отметил, что полученные в ходе сирийской операции навыки и знания систематизируются и используются при подготовке войск и органов военного управления, а также при разработке учебно-методических пособий.

"С учетом сирийского опыта принят ряд решений по совершенствованию боевого состава и военной инфраструктуры ВКС", — сказал глава Минобороны РФ.