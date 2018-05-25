На Дальнем Востоке военнослужащие начали тренировку по антитеррору

ХАБАРОВСК, 25 мая — РИА Новости. Комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму, в которой принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, началась в Восточном военном округе, сообщает в пятницу пресс-служба округа.

Тренировка проходит одновременно в восьми регионах округа — в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.

"К практическим тренировкам привлечены свыше 10 тысяч человек, задействовано более 600 единиц боевой и специальной техники, а также различные виды стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

По замыслу тренировки несколько крупных групп "террористов" попытались одновременного захватить различные военные объекты и дестабилизировать обстановку в округе. Будут разыграны несколько сценариев проникновения "неприятеля" на объекты, группы блокирования и усиления должны отработать порядок действий при отражении атак по каждому из них.

Военнослужащие на практике отработают задачи оперативного вывода техники и подразделений усиления к месту ЧП, а также действия по блокированию и ликвидации условных террористов. "Раненные" бойцы будут эвакуированы. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, используют холостые боеприпасы, взрывпакеты и дым.