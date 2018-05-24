Американские СМИ заявили о победе F-35 над С-300 в Сирии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Произведенные в США израильские истребители F-35I Adir смогли остаться незамеченными российскими С-300 во время операции в Сирии. Об этом пишет Popular Mechanics.

Ранее Израиль сообщил о первом в мире боевом вылете для F-35. Как заявило военное руководство страны, самолеты применялись на двух фронтах, однако конкретные операции остались в секрете.

Если бы российским зенитно-ракетным комплексам удалось засечь истребители, пишет издание, они передали бы эту информацию сирийским ПВО, что помешало бы выполнению боевых задач, о котором заявили в Израиле.

В статье отмечается, что аналогичная ситуация имела бы место в том случае, если бы Израиль попытался применить самолеты в Иране, на вооружении у которого также стоят С-300.

Издание отмечает, что главным элементом стелс-системы самолета является радар с активной фазированной антенной решеткой, которая не только позволяет отображать ландшафт и отслеживать цели, но и маскирует самолет от радиоэлектронного оборудования противника.

В этом месяце о покупке у США истребителей F-35 помимо Израиля также заяивли Турция и Япония. Анкара получит первый истребиель пятого поколения 21 июня, в Токио же намерены завершить размещение самолетов до конца мая.