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Безопасность

Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать

08:0024.05.2018
(обновлено: 08:10 24.05.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗапуск ракет Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом мореЗапуск ракет Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Четыре пуска и четыре попадания — на этой неделе ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Юрий Долгорукий" успешно выполнил залповую стрельбу баллистическими ракетами "Булава" по полигону Кура на Камчатке. Это результат долгих лет разработки и трудных испытаний перед принятием ракеты на вооружение — более десятка экспериментальных стартов закончились неудачей. Скептики не верили в этот комплекс, называя его малоэффективным и нежизнеспособным. О сложностях при рождении "Булавы" — в материале РИА Новости.

Одна за одной

"Юрий Долгорукий" под командованием капитана первого ранга Владимира Ширина отстрелялся по полигону Кура из подводного положения, находясь в акватории Белого моря. На опубликованной Минобороны видеозаписи видно, как экипаж субмарины после объявления боевой тревоги осуществляет пуск: ракеты по очереди выходят из шахт подлодки, оставляя после себя столбы дыма, огня и горячего газа.

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© Минобороны России
"Юрий Долгорукий" выпустил четыре ракеты "Булава". Съемка Минобороны

АПЛ четвертого поколения проекта 955 "Борей" впервые запустила столько ракет одновременно, однако с задачей справилась: все носители в течение нескольких минут доставили условный "ядерный" груз в указанные точки. Согласно сухому отчету командования Северного флота, стрельба подтвердила тактико-технические характеристики и надежность "Борея", а также корабельного ракетного комплекса "Булава".

"Успешный залповый пуск показал, что все было отработано на "отлично", системы лодки и ракет эффективны, а все трудности остались в прошлом. Ни у флота, ни у разработчиков комплекса теперь нет опасений, что последующие стрельбы пройдут неудачно, — сказал РИА Новости главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин. — А с точки зрения того, что осуществлен залповый пуск сразу из четырех ракет, то это не новость. В свое время залповые пуски были и по 16 ракет, то есть всего боекомплекта подводного крейсера.  Но этот пуск прежде всего важен для самой "Булавы", которая довольно сложно проходила этап отработки".

Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Залпы с подводных лодок — действительно не новость для Военно-морского флота. Так, одну из самых известных и уникальных операций провел экипаж ракетного подводного крейсера К-407 "Новомосковск" в августе 1991-го. Тогда подводники единым залпом за несколько минут выпустили по полигону Кура сразу 16 баллистических ракет. Это до сих пор не превзойденный рекорд для российского подводного флота.

Трудный ребенок

К проектированию этой трехступенчатой ракеты Московский институт теплотехники (МИТ) приступил в 1998-м. Разработку "Булавы" (Р-30, по классификации НАТО — SS-NX-30) доверили МИТу из-за стремления к максимальной унификации морских и сухопутных твердотопливных ракет, а также желая снизить расходы на разработку и производство. Первый испытательный пуск из надводного положения выполнили в сентябре 2005-го, а в декабре того же года ракету впервые запустили из подводного положения. Оба старта в целом прошли успешно, хотя и с небольшими отклонениями от циклограммы.

© Фото : Предоставлено пресс-службой Северного флотаПуск "Булавы". Архивное фото
© Фото : Предоставлено пресс-службой Северного флота
Пуск "Булавы". Архивное фото

Однако потом фортуна отвернулась от "Булавы". Неудачи преследовали целую серию пусков, проведенных в период с 2006 по 2009 год. Сбои программного обеспечения, ракеты самоликвидировались, отклонялись от курса, неустойчиво работали двигатели третьей ступени… По оценкам экспертов, большинство технических проблем было связано не с конструктивными особенностями подводной лодки и ракеты, а с неудовлетворительной работой предприятий-производителей. Из-за этого сроки принятия "Булавы" на вооружение заметно сдвинулись вправо.

Новую ракету передали ВМФ России лишь в начале 2013-го, одновременно с включением в состав флота головного РПКСН "Юрий Долгорукий". С этого момента "Бореи" и "Булава" стали основой морской составляющей ядерных сил России и гарантом стратегического паритета с США на ближайшие 30-40 лет. Радиус действия ракеты — восемь тысяч километров, стартовая масса — 36,8 тонны. Она может нести от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.

Мобильный ракетный комплекс РС-24 Ярс
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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И хотя российская ракета уступает более мощной американской Trident-II от "Локхид Мартин" по забрасываемому весу и у нее больший радиус круга вероятного отклонения, дальность полета примерно сопоставима. Разработанный еще в 1970-х "Трезубец" стоит на вооружении ВМС США с 1990 года и базируется на стратегических подлодках класса "Огайо". Ожидается, что после модернизации по программе Life Extention Program они останутся в строю до 2042-го.

Морская составляющая триады

"Бореями" с "Булавой" Минобороны сейчас активно вооружает Северный и Тихоокеанский флоты. Один крейсер несет 16 ракет. Именно эти подводные ракетоносцы в ближайшей перспективе составят основу группировки Стратегических ядерных сил ВМФ России. До 2020 года флот должен получить восемь лодок этого проекта, к строительству стратегических субмарин пятого поколения планируется приступить после 2025 года.

© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий" во время ходовых испытаний летом 2009 года
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Атомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий" во время ходовых испытаний летом 2009 года

Головной подводный корабль проекта 955 — "Юрий Долгорукий" (принят в состав ВМФ России 10 января 2013 года) действует в боевом составе Северного флота, второй крейсер серии — "Александр Невский" и третий — "Владимир Мономах" — в составе Тихоокеанского флота. РПКСН "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский" еще строятся.

Советский оборонно-промышленный комплекс исторически отставал от США в части разработки твердотопливных баллистических ракет, преимущественно занимаясь носителями на жидком топливе. На вооружении сейчас стоит "старший брат" "Булавы" — жидкостная трехступенчатая "Синева", разработанная Центром Макеева под стратегические подводные крейсеры третьего поколения проекта 667БДРМ "Дельфин". И хотя эти корабли уступают более современным "Бореям" в скрытности и других характеристиках, они исправно несут боевое дежурство вместе с еще более заслуженными "Кальмарами" проекта 667БДР, вооруженными жидкостными двухступенчатыми МБР Р-29Р. 

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