МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш создан в России, в ближайшее время он пройдет испытания на Московском вертолетном заводе (МВЗ), сообщили в среду в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" изготовил первый опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш. Машину планируется направить на МВЗ после завершения выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018, где он будет продемонстрирован на уличной статической экспозиции компании", — говорится в сообщении.

По данным холдинга, новый вертолет оснащен двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. За счет использования композитных лопастей несущего винта с новым профилем и Х-образного рулевого винта выросли крейсерская и максимальная скорость полета вертолета до 260 и 280 километров в час соответственно. Повышена также боевая живучесть вертолета. Машина комплектуется бортовым комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей.

"Когда в 2017 году на международном авиасалоне МАКС-2017 мы представили прототип модернизированного Ми-171Ш, на статической стоянке побывали свыше 70 иностранных делегаций. Интерес к этой машине очень высокий. Поэтому мы планируем уже в следующем году получить готовый вертолет, который начнем предлагать заказчикам", — цитируется в сообщении гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

Модернизация коснулась и состава вооружения: наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного оружия с обзорно-прицельной системой, добавили в пресс-службе.