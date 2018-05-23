МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш создан в России, в ближайшее время он пройдет испытания на Московском вертолетном заводе (МВЗ), сообщили в среду в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
По данным холдинга, новый вертолет оснащен двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. За счет использования композитных лопастей несущего винта с новым профилем и Х-образного рулевого винта выросли крейсерская и максимальная скорость полета вертолета до 260 и 280 километров в час соответственно. Повышена также боевая живучесть вертолета. Машина комплектуется бортовым комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей.
Модернизация коснулась и состава вооружения: наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного оружия с обзорно-прицельной системой, добавили в пресс-службе.