Секреты "автономки". Как действуют российские АПЛ в дальних походах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Месяцами не видеть неба над головой и жить по выверенному до секунд распорядку, непрерывно ощущая незримое присутствие вероятного противника и колоссальный груз ответственности, — служба экипажей атомных подлодок считается одной из самых трудных и престижных в ВМФ России. В море эти плавучие города обычно действуют в отрыве от союзных сил. Их командиры вправе принимать решения, влияющие на геополитическую картину мира. О том, как российские АПЛ готовят к "автономкам" и о быте подводников, — в материале РИА Новости.

Отбор из лучших

Длительный морской поход или, как говорят на флоте, боевая служба — это высшая форма поддержания боеготовности ВМФ в мирное время. Подводные лодки регулярно отправляются в те районы Мирового океана, где им предстоит действовать в случае начала полномасштабной войны или регионального вооруженного конфликта. Они следят за кораблями и субмаринами вероятного противника, патрулируют свои зоны ответственности в полной готовности применить оружие (в том числе ядерное), ведут разведку. В отличие от дизель-электрических лодок, АПЛ не нужно всплывать, чтобы зарядить аккумуляторы, а значит, весь срок боевой службы они находятся под водой. В среднем поход длится полтора-два месяца, но бывает и гораздо дольше.

"Моя рекордная "автономка" — более 90 суток под водой", — рассказывает РИА Новости капитан первого ранга в отставке Владимир Мамайкин, участник 13 боевых служб. Он ходил в море на торпедных атомоходах знаменитой 3-й дивизии подводных лодок Северного флота и командовал АПЛ К-462 с 1981-го по 1984-й. "В таких походах ты предоставлен сам себе — по сути, сам себе государство. В море могут возникнуть любые ситуации, и командир АПЛ вправе самостоятельно принимать решение, как действовать в той или иной обстановке", — продолжает подводник.

Перед каждым выходом в море все члены экипажа должны пройти специальный курс боевой подготовки: стрельбы, экзамены на знание матчасти АПЛ, борьба за живучесть и многое другое. "Сачков" и "двоечников" отсеивают сразу, но таких обычно немного. Для матроса срочной или сверхсрочной службы допуск к длительному походу — предмет особой гордости. Боевая служба — это не ссылка в море, а мечта, к которой многие идут с детства.

Подлодка тоже сдает свой экзамен. Экипаж и технические службы тщательно проверяют работу узлов и агрегатов, целостность корпуса, исправность оборудования связи и систем жизнеобеспечения. Цена ошибки крайне высока. Одно дело, если поломка произойдет неподалеку от родных берегов — всегда можно всплыть и запросить помощь. И совсем другое, если серьезное ЧП на лодке случится подо льдами Северного Ледовитого океана или вблизи ордера авианосной ударной группы вероятного противника. Когда все готово, командир атомохода на пару дней отпускает офицеров в увольнительную — побыть с семьями перед разлукой.

После того как все возвращаются на борт, АПЛ покидает базу и погружается. Всплывает только через несколько месяцев — вернувшись из похода.

Плавучий город

Распорядок дня на атомоходе — стандартный для крупных боевых кораблей: две вахты в сутки. В каждой — три боевые смены по четыре часа. Быт на АПЛ налажен, как и в любой сухопутной воинской части. Есть дежурства, наряды, тренировки, учебные тревоги. Регулярно проводятся помывочные дни, когда матросы могут постираться и принять душ из забортной воды. Продуман и досуг: на многих атомоходах есть библиотеки, постоянно организуются различные соревнования, кинопоказы. На ракетном подводном крейсере стратегического назначения (РПКСН) "Дмитрий Донской" есть даже бассейн с сауной. С питанием тоже все неплохо, и хлеб всегда свежий — выпекают на корабельном камбузе.

"Не припомню, чтобы на боевой службе кто-нибудь когда-нибудь голодал, — рассказывает Владимир Мамайкин. — Разумеется, всегда хотелось чего-нибудь свежего, но отлично наедались и блюдами из консервированных продуктов. Как-то раз мы встречали 23 февраля в Средиземном море. Обстановка вокруг была спокойной, и командир эскадры дал команду: "Всплываем, праздник-то наш!" И нам с советского танкера сгрузили несколько мешков картошки и бочки с дальневосточной селедкой. Эти деликатесы произвели настоящий фурор! Еще, помню, в своих первых боевых службах в 1970-х в экипажах создавали группы по пять-шесть человек. Они питались отдельно, на них испытывали еду для космонавтов. Корабельный врач наблюдал за ними и вел соответствующие записи. Забавно, конечно, было. Все сидят в кают-компании, у каждого первое, второе и компот, как положено. И рядом эти мрачные "космонавты" со своими тюбиками. Подшучивали над ними постоянно".

Боевая служба на атомной подводной лодке действительно очень напоминает работу космонавтов на орбитальной станции. И там, и там люди длительное время находятся в замкнутом пространстве — нельзя выйти на улицу и подышать свежим воздухом. И в космосе, и под водой экипажам приходится рассчитывать исключительно на свои собственные силы.

Единственная вольность, позволительная для экипажа подлодки, — подвсплыть для сеанса связи. В заранее оговоренные дни и в определенное время командир АПЛ дает приказ выставить антенну. Штаб выходит с ним на связь или не выходит, но график экипажем должен соблюдаться неукоснительно. В экстренной ситуации субмарина может подвсплыть когда угодно, чтобы передать важную информацию — на берегу сигнал принимают круглосуточно.

Встречи с противником

Ни один командир подводной лодки не знает точно, в каких морях и океанах ему придется побывать в ходе боевой службы. Запас хода АПЛ неограничен в принципе, а еды и других жизненно важных припасов в длительный поход берут "с горкой". В любой момент из штаба может прийти новый приказ, и в маршрут придется вносить коррективы.

Подводная лодка проекта 671 "Ёрш" Подводная лодка проекта 671 "Ёрш"

В 1983-м американцы развернули в Европе баллистические ракеты средней дальности "Першинг-2", что еще больше накалило и без того напряженную международную обстановку. Торпедная АПЛ К-462 находилась тогда на боевой службе в Средиземном море. Во время очередного сеанса связи капитан второго ранга Владимир Мамайкин получил приказ срочно отправиться в Северный Ледовитый океан в указанную точку. Экипаж не был готов для действий в этих широтах, поэтому атомоход по дороге заглянул в Гренландское море. Больше суток К-462 отрабатывала всплытие и погружение. Это только в кино подлодки эффектно проламывают лед рубками где придется — в реальности так можно получить серьезные повреждения, поэтому субмарина перед всплытием долго "нащупывает" полынью. Лишь после отработки всех процедур К-462 ушла в заданный район и заняла свою позицию.

Позже через тот же район мимо К-462 проследовал советский подводный атомоход с баллистическими ракетами — один из ряда развернутых в Арктике в ответ на американские "Першинги" в Европе. АПЛ Мамайкина должна была максимально скрытно за ним наблюдать, чтобы выявить и отсечь возможный хвост из американских подлодок-охотников. Тогда все обошлось, но в годы холодной войны советские подводники регулярно сталкивались с вероятным противником во время боевой службы. В том числе и буквально.

"В 1980-м я служил на АПЛ К-398 старпомом, — говорит Владимир Мамайкин. — Мы следили за американским подводным крейсером, шли за ним на малом ходу и на малой дистанции — всего два-три кабельтовых (370-550 метров). "Американец" нас не слышал и в какой-то момент сбавил скорость, двинувшись наперерез. Мы не успели среагировать и навалились на него бортом. Лодку сильно тряхнуло, развернуло на 50 градусов. Осмотрелись в отсеках и выдохнули — все было в порядке, никаких поломок. Американский крейсер тут же дал деру. Мы подвсплыли на перископную глубину, но в перископ ничего не увидели — море штормило. Думали, потеряли цель, однако почти сразу вновь поймали акустический контакт и еще несколько часов следили за "американцем"… Наши современные АПЛ, например проекта "Ясень", на порядок совершеннее тех, на которых мы служили в 1970-80-х. На них можно и на 30 кабельтовых уверенно держать акустический контакт с противником. Я уже старый морской волк, в дальних походах давным-давно не бывал. Но как же хочется подняться на капитанский мостик нового "Ясеня" и посмотреть, на что он способен".