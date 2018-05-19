Опубликовано видео испытаний ракетного корабля "Ураган"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео испытаний малого ракетного корабля "Ураган" на Ладожском озере. Ролик размещен в YouTube-аккаунте ведомства.

На кадрах показан проход судна в акватории озера, а также работа команды корабля.

Как говорится в комментарии к ролику, "Ураган" вышел с достроечной набережной судостроительного завода "Пелла" и приступил к первому этапу ходовых испытаний.

За время нахождения МРК в акватории Ладожского озера планируется провести комплексную проверку целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. После завершения всех этапов испытаний "Ураган" включат в состав Балтийского флота.

МРК "Ураган" — головной корабль проекта 22800 центрального морского проектно-конструкторского бюро "Алмаз". Корабли проекта оснащены системой высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, а также совершенным радиотехническим вооружением. Основными преимуществами этих "Урагана" являются высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.