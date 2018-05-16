ВДВ получили все планировавшиеся к поставке машины "Тигр"

УЛЬЯНОВСК, 16 мая – РИА Новости. Воздушно-десантные войска России получили все планировавшиеся к поставке бронемашины "Тигр" с боевыми модулями "Арбалет", сообщил в среду врио начальника разведки ВДВ полковник Сергей Кафанов.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что ВДВ России получат до конца 2017 года около 40 бронемашин "Тигр" с боевыми модулями "Арбалет".

"Что касается техники, получены новые образцы защищенных транспортных средств с новыми комплексами вооружения, если остановиться конкретно, это "Тигр" с комплексом вооружения "Арбалет". С данной системой на сегодняшний день новая техника используется в войсках при проведении занятий по боевой подготовке. Она уже принята на вооружение и стоит на вооружении в разведывательных подразделениях", — сказал Кафанов во время сбора руководящего состава офицеров органов управления разведок ВДВ.

Сбор руководящего состава с органами управления разведкой ВДВ России проходит на базе Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады с 14 по 18 мая.