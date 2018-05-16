Ракеты "Калибр" разместят в Средиземноморье

Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии. Архивное фото

Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии. Архивное фото

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 16 мая — РИА Новости. Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на военном совещании.

"В связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту", — сказал Путин.

Он отметил, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена.

"В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок", — добавил президент.