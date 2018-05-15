Эксперт оценил заявление Путина о перевооружении российской армии

Президент Рф Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и представителями ВПК. 15 мая 2018

Президент Рф Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и представителями ВПК. 15 мая 2018

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обозначил основные элементы Вооруженных сил России, перевооружение которых позволит обезопасить страну от любых внешних угроз на ближайшие 30 лет, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее во вторник президент заявил, что до конца года 14 полков будут перевооружены на современные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Ярс". Глава государства также поставил задачу ускорить производство системы противовоздушной обороны нового поколения С-500.

"Путин обозначил важнейшие на сегодняшний день перспективы создания и перевооружения ключевых элементов российских Вооруженных сил, от которых в решающей степени зависит безопасность российского государства в обозримой исторической перспективе. Это перевооружение стратегических ядерных сил и создание системы воздушно-космической обороны России", – сказал РИА Новости Коротченко.

По его словам, МБР "Ярс" с возможностью оснащения разделяющимися головными частями смогут преодолевать "любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны".

Эксперт считает, что система С-500 значительно расширит возможности отечественной ПВО. Она сможет перехватывать и уничтожать атакующие боеголовки вражеских МБР в ближнем космосе.

Важной особенностью новой системы Коротченко назвал её мобильность, то есть возможность переброски на угрожающее направление для создания там дееспособной группировки сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"С-500 будет реализовывать принцип прямого кинетического перехвата, что обеспечивается новыми зенитными управляемыми ракетами большой дальности и развитым комплексом средств радиолокационного контроля", — рассказал Коротченко.