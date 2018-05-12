Авиационный праздник в подмосковной Кубинке посетили 35 тысяч человек

КУБИНКА (Московская область), 12 мая — РИА Новости. Авиационный праздник в подмосковной Кубинке посетили в субботу 35 тысяч человек, сообщили журналистам организаторы акции.
Кроме того, около 300 человек посетили пункты отбора на военную службу по контракту, из них примерно 100 человек проявили заинтересованность и прошли начальные этапы отбора.
В субботу на аэродроме Кубинка прошла акция по набору контрактников и выступления музыкальных коллективов. Главным событием праздника стала двухчасовая программа полетов четырех авиационных групп России — "Беркутов", "Стрижей", "Русских витязей" и "Соколов России", а также выступления группы "Первый полет" и семикратной чемпионки мира по самолетному спорту Светланы Капаниной.