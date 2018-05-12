Самолеты дальней авиации России выполнили полеты над Арктикой

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ выполнили плановые полеты над акваториями Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны России.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ракетоносцы и противолодочные корабли сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35 ВКС России. Кроме того, экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.

В Минобороны отметили, что летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.