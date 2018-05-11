В Минобороны назвали одну из самых востребованных профессий в ВС России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Профессия военного переводчика стала одной из самых востребованных в Вооруженных силах России, заявил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин на конференции по военной филологии в Военном университете Минобороны.

"В условиях новых реалий Россия поддерживает тесные контакты с нашими союзниками и партнерами на международной арене, участвует в совместных военных учениях, деятельности международных организаций, формирует условия для равноправного и открытого диалога в целях создания эффективных механизмов. Сегодня профессия военного переводчика – одна из самых востребованных в российской армии, роль и значение их работы трудно переоценить", – сказал Фомин.

По его словам, в новую историческую эпоху Вооруженные силы России решают комплексные и многоплановые задачи, в том числе по обеспечению военной безопасности, защите экономических и политических интересов страны.

"Мы ведем активную борьбу с международным терроризмом, киберпреступностью, противостоим тем силам, которые развязывают информационные войны, искажая правду и истину в угоду своих политических амбиций и интересов. Особую роль в этой деятельности играют военные переводчики, их мастерство и профессионализм", – добавил Фомин.

В частности, он отметил большой вклад военных переводчиков в урегулирование конфликта в Сирии и их работу с иностранными делегациями на крупнейших международных мероприятиях: Московской международной конференции по безопасности, Армейских международных играх, международном военно-техническом форуме "Армия", которые ежегодно проводит Минобороны, а также на заседаниях Шанхайской организации сотрудничества и на площадках других международных организаций.

Замминистра отметил, что факультет иностранных языков Военного университета во все времена был кузницей военной интеллигенции. "Именно здесь воспитываются юноши и девушки в погонах, которые благодаря своим профессионализму и глубоким знаниям, умноженным на чувство долга и глубокой ответственности, выполняют очень важные, я бы сказал, тонкие военно-политические задачи по налаживанию сотрудничества и взаимодействия в военной и военно-технических областях с иностранными государствами", — заключил он.