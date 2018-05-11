СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко будет назначен на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовых структурах Крыма.

Сменит Витко в должности командующего ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев, который сейчас является заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

"Витко станет одним из заместителей главкома ВМФ РФ. Это произойдет в ближайшие 3-4 месяца", — сказал собеседник агентства.

Витко родился 13 сентября 1961 года в Витебске. В 1984 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. Проходил службу на Тихоокеанском флоте. В 1998 году окончил Военно-морскую академию имени Кузнецова, в 2004 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С 2009 года — заместитель командующего Северным флотом. 15 апреля 2013 года назначен командующим Черноморским флотом. Награжден орденом "За военные заслуги", имеет почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".