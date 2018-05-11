В Минобороны заявили о развитии методов отслеживания ядерных испытаний

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские военные специалисты в области контроля за ядерными испытаниями отмечают наличие за рубежом совершенствуемых разработок с целью сокрытия ядерных взрывов, поэтому в РФ развиваются новые методы отслеживания таких событий, сообщил в интервью РИА Новости начальник Службы специального контроля (ССК) министерства обороны РФ полковник Игорь Токарев.

Он напомнил, что в соответствии с Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой страны, обладающие ядерным оружием, стали проводить только подземные ядерные взрывы, которые можно обнаружить исключительно средствами сейсмического мониторинга. "Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются", — сказал Токарев.

По его словам, используются, например, такие возможности, как максимально возможное снижение мощности ядерных зарядов, что с повышением точности их доставки не влияет на их боевую эффективность; проведение испытаний в геологических породах, снижающих интенсивность образования сейсмических волн; увеличение глубины закладки заряда для исключения возможности выброса радиоактивных продуктов.

"Также испытания могут проводиться в сейсмически активных районах, где на фоне естественных тектонических процессов (землетрясений, извержений вулканов) распознание природы сейсмического источника (его идентификация) становится сложнейшей научно-практической задачей, которая решается специалистами Службы, обладающими уникальными знаниями и опытом", — отметил Токарев.

Совершенствование научных методов контроля за ядерными испытаниями проводится силами Научно-исследовательского центра специального контроля, сообщил начальник ССК. Кроме того, развиваются новые специальные методы контроля любой ядерной деятельности, и в качестве модели используются как геофизические источники естественного происхождения, землетрясения, в частности, так и взрывы обычных взрывчатых веществ, добавил Токарев.

Служба специального контроля, созданная 13 мая 1958 года, входит в состав 12-го Главного управления МО РФ — центрального органа военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных Сил РФ. Под управлением ССК функционирует и развивается система дальнего обнаружения ядерных испытаний.

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