Стало известно, когда новый десантный вертолет Ми-38Т поднимется в небо

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Новый военный десантный вертолет Ми-38Т поднимется в небо для испытаний в мае, сообщил РИА Новости представитель Казанского вертолетного завода.

"Планируется, что вертолет, который отрабатывается под требования министерства обороны, поднимется в небо в мае", – сказал собеседник агентства.

Как сообщал в марте холдинг "Вертолеты России", передача Минобороны первого транспортно-десантного вертолета Ми-38Т запланирована на четвертый квартал 2018 года.

Ми-38Т имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Так, все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т — российского производства, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.