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Росгвардия, роботы и белые "Кинжалы": чем запомнился парад Победы 2018 года

20:0509.05.2018
(обновлено: 20:48 09.05.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКурсантки Военного университета министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВКурсантки Военного университета министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Терминатор, Корсар и другая техника парада Победы
© Инфографика
"Терминатор", "Корсар" и другая техника парада Победы
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В Москве завершился парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади торжественно промаршировали более 13 тысяч военнослужащих, представлявших все виды и рода Вооруженных сил и других силовых ведомств России. Следом по кремлевской брусчатке в парадном построении проследовали 159 единиц боевой техники, в том числе легендарный танк Т-34-85. Торжество завершилось эффектным воздушным парадом — над площадью плотным строем прошла боевая авиация. О том, какими нововведениями запомнился парад Победы 2018 года, — в репортаже РИА Новости.

Новые участники

В этом году в параде впервые приняли участие кадеты Московского президентского училища Росгвардии и курсанты Саратовского военного института. Их "коробки" перед торжественным маршем были, пожалуй, самыми оживленными. Молодые гвардейцы переговаривались, посматривали по сторонам и заметно нервничали. Но по брусчатке прошли на "пять с плюсом".

 

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 9 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 9 мая 2018

Войска Национальной гвардии уже участвовали в параде Победы, но только в составе пеших "коробок". В этот же раз они выкатили на брусчатку и свою новую боевую технику — бронированные автомобили "Урал-432009". Традиционные участники парадов — солдаты и офицеры отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Ф. Э. Дзержинского — впервые продемонстрировали широкой публике новый камуфляж расцветки "Мох" с особыми маскирующими свойствами.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПарадный расчет Войск национальной гвардии Российской Федерации на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Парадный расчет Войск национальной гвардии Российской Федерации на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Чуть изменили внешний вид и самые молодые участники торжества — представительницы патриотического движения "Юнармия". В прошлом году девушки маршировали с распущенными волосами под ярко-красными беретами. В этот раз они все повязали белые банты.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПарадный расчет "Юнармии" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Парадный расчет "Юнармии" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Другие обладатели красных беретов — бойцы Военной полиции — ступили на брусчатку впервые. И не только в пешем построении, но и в составе моторизованной колонны — на штатных "Патрулях", "Тиграх" и "Уралах". Военные полицейские уже два года несут боевую службу в Сирии: охраняют российские базы и Центр по примирению враждующих сторон, сопровождают транспортные колонны в самых опасных районах, поддерживают порядок на территориях, освобожденных от боевиков, помогают местным властям обеспечивать правопорядок в зонах деэскалации.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тайфун-К" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бронеавтомобиль "Тайфун-К" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В сентябре прошлого года взвод Военной полиции попал в окружение террористов у города Хама. Двадцать девять бойцов несколько часов отражали атаки превосходящих сил противника и смогли без потерь удержать позиции до подхода подкрепления.

Стальные дебютанты

Новых образцов боевой техники на параде Победы в Москве было ощутимо больше, чем в прошлом году. Широкой публике впервые показали роботизированные комплексы — дистанционно управляемые "Уран-6" для разминирования местности, гусеничные дроны огневой поддержки "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Катран" и "Корсар".

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Как и в 2017-м, по брусчатке прошла техника арктической группировки ракетных войск: зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". А вот снегоходов ТТМ "Беркут" с пулеметами "Печенег" на турелях ранее на парадах не видели. Как и мотовездеходов-квадроциклов, на которых впервые провезли знамена всех фронтов Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАрмейский мотовездеход АМ-1 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Армейский мотовездеход АМ-1 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Танкисты прошли по Красной площади на модернизированных Т-72Б3 и новейших Т-14. Однако их строй впервые замыкали три боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". Первую версию этой платформы представили еще в 2001-м, но военные долго отказывались принимать ее на вооружение. Изначально планировалось полностью оснастить ранними вариантами БМПТ одну роту Сухопутных войск к 2010 году, не получилось. С 2011 по 2013 год партию из десяти "Терминаторов" закупил Казахстан. Российская армия по-прежнему отказывалась от БМПТ. Тем не менее опыт боевого применения в Сирии в прошлом году доказал высокую эффективность техники такого рода. Участие "Терминаторов" в параде Победы дает все основания предполагать, что на вооружение их все-таки примут.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБоевая машина поддержки танков "Терминатор" во время репетиции парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Боевая машина поддержки танков "Терминатор" во время репетиции парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области

В небе над Красной площадью пронеслись самые совершенные российские самолеты — два истребителя пятого поколения Су-57. Специально для церемонии на них нанесли новый "деформирующий" серо-белый камуфляж. Пара прошла практически бесшумно и произвела настоящий фурор среди иностранных гостей, пытавшихся сделать селфи на фоне новейших машин.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Но главный эксклюзив парада Победы 2018 года — демонстрация гиперзвуковых ракет "Кинжал" на подвесках модернизированных высокоскоростных перехватчиков МиГ-31К. Об этом оружии рассказал Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию два месяца назад. Некоторые европейские и американские специалисты российскому президенту не поверили, сочли презентацию перспективных ударных систем блефом. Видимо, специально для скептиков "Кинжалы" перед парадом выкрасили в ярко-белый цвет. Так их было очень просто разглядеть на фоне серого брюха самолетов.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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quake1211
Опричное войско как не назови. Хочешь нацгвардия, хочешь росгвардия, суть одна
21:09
09.05.2018
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nikol.step-64
Вы только посмотрите на наш народ на улицах и площадях сегодня, разве можно его победить? Хочется всех обнять, расцеловать и сказать: как я Вас люблю !!!
20:57
09.05.2018
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Сергей Мануков
Миг 31 с Кинжалом выглядит шикарно ! американские авианосцы будут довольны !
20:55
09.05.2018
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Владимир Макошин
В первую очередь он запомнился тем, как министр обороны РФ крестные знамения отвешивает в прямом эфире на всю страну, находясь при исполнении.
Кто-нибудь, расскажите этому мужику, что у нас вообще-то светское государство и свои религиозные замашки государственному служащему следует держать при себе. А не понтиться ими на весь мир на военном параде. В цивилизованной стране он бы уже писал заявление об отставке по собственному желанию, не дожидаясь решения суда.
20:45
09.05.2018
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constal
Владимир Макошин,
Понты это ты. А вера в Великую Русь это просто ВЕРА.
21:21
09.05.2018
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