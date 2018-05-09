Росгвардия, роботы и белые "Кинжалы": чем запомнился парад Победы 2018 года

© Инфографика "Терминатор", "Корсар" и другая техника парада Победы В Москве завершился парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади торжественно промаршировали более 13 тысяч военнослужащих, представлявших все виды и рода Вооруженных сил и других силовых ведомств России. Следом по кремлевской брусчатке в парадном построении проследовали 159 единиц боевой техники, в том числе легендарный танк Т-34-85. Торжество завершилось эффектным воздушным парадом — над площадью плотным строем прошла боевая авиация. О том, какими нововведениями запомнился парад Победы 2018 года, — в репортаже РИА Новости.

Новые участники

В этом году в параде впервые приняли участие кадеты Московского президентского училища Росгвардии и курсанты Саратовского военного института. Их "коробки" перед торжественным маршем были, пожалуй, самыми оживленными. Молодые гвардейцы переговаривались, посматривали по сторонам и заметно нервничали. Но по брусчатке прошли на "пять с плюсом".

Войска Национальной гвардии уже участвовали в параде Победы, но только в составе пеших "коробок". В этот же раз они выкатили на брусчатку и свою новую боевую технику — бронированные автомобили "Урал-432009". Традиционные участники парадов — солдаты и офицеры отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Ф. Э. Дзержинского — впервые продемонстрировали широкой публике новый камуфляж расцветки "Мох" с особыми маскирующими свойствами.

Чуть изменили внешний вид и самые молодые участники торжества — представительницы патриотического движения "Юнармия". В прошлом году девушки маршировали с распущенными волосами под ярко-красными беретами. В этот раз они все повязали белые банты.

Другие обладатели красных беретов — бойцы Военной полиции — ступили на брусчатку впервые. И не только в пешем построении, но и в составе моторизованной колонны — на штатных "Патрулях", "Тиграх" и "Уралах". Военные полицейские уже два года несут боевую службу в Сирии: охраняют российские базы и Центр по примирению враждующих сторон, сопровождают транспортные колонны в самых опасных районах, поддерживают порядок на территориях, освобожденных от боевиков, помогают местным властям обеспечивать правопорядок в зонах деэскалации.

В сентябре прошлого года взвод Военной полиции попал в окружение террористов у города Хама. Двадцать девять бойцов несколько часов отражали атаки превосходящих сил противника и смогли без потерь удержать позиции до подхода подкрепления.

Стальные дебютанты

Новых образцов боевой техники на параде Победы в Москве было ощутимо больше, чем в прошлом году. Широкой публике впервые показали роботизированные комплексы — дистанционно управляемые "Уран-6" для разминирования местности, гусеничные дроны огневой поддержки "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Катран" и "Корсар".

Как и в 2017-м, по брусчатке прошла техника арктической группировки ракетных войск: зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". А вот снегоходов ТТМ "Беркут" с пулеметами "Печенег" на турелях ранее на парадах не видели. Как и мотовездеходов-квадроциклов, на которых впервые провезли знамена всех фронтов Великой Отечественной войны.

Танкисты прошли по Красной площади на модернизированных Т-72Б3 и новейших Т-14. Однако их строй впервые замыкали три боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". Первую версию этой платформы представили еще в 2001-м, но военные долго отказывались принимать ее на вооружение. Изначально планировалось полностью оснастить ранними вариантами БМПТ одну роту Сухопутных войск к 2010 году, не получилось. С 2011 по 2013 год партию из десяти "Терминаторов" закупил Казахстан. Российская армия по-прежнему отказывалась от БМПТ. Тем не менее опыт боевого применения в Сирии в прошлом году доказал высокую эффективность техники такого рода. Участие "Терминаторов" в параде Победы дает все основания предполагать, что на вооружение их все-таки примут.

В небе над Красной площадью пронеслись самые совершенные российские самолеты — два истребителя пятого поколения Су-57. Специально для церемонии на них нанесли новый "деформирующий" серо-белый камуфляж. Пара прошла практически бесшумно и произвела настоящий фурор среди иностранных гостей, пытавшихся сделать селфи на фоне новейших машин.

Но главный эксклюзив парада Победы 2018 года — демонстрация гиперзвуковых ракет "Кинжал" на подвесках модернизированных высокоскоростных перехватчиков МиГ-31К. Об этом оружии рассказал Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию два месяца назад. Некоторые европейские и американские специалисты российскому президенту не поверили, сочли презентацию перспективных ударных систем блефом. Видимо, специально для скептиков "Кинжалы" перед парадом выкрасили в ярко-белый цвет. Так их было очень просто разглядеть на фоне серого брюха самолетов.